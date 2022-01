Etter et idrettsår med enorme norske prestasjoner både på utøver- og trenersiden stod norsk ishockey igjen uten noen nominasjoner på Idrettsgallaen.

Det er hevet over enhver tvil at nåløyet er meget trangt for å komme med blant juryens nominerte, samtidig er det særforbundenes jobb å spille inn kandidater til juryen.

Her fortjener Ishockeyforbundet strykkarakter! For har de enten sovet i timen eller så har man ikke forstått verdien av å synliggjøre en internasjonal meget sterk prestasjon.

Rangering av de europeiske ligaene. Foto: Skjermbilde

Dan Tagnes trente sitt sveitsiske lag EV Zug til dobbeltgull i 2021, i det som av mange blir regnet som en topp 5 liga i verden og akkurat nå er ranket som nummer 2 i Champions Hockey League.

Han ble etter dobbeltgullet kåret til årets trener i Sveits. At ikke den prestasjonen skal være god nok for ishockeyforbundet til å nominere han som kandidat til årets trener til idrettsgallaen er for meg helt uforståelig.

Det er ingen garantier for at juryen hadde endt opp med Tagnes som en av sine kandidater i et år med norske OL- og VM-gull, men det er heller ikke poenget. For hvorfor skal resten av Idretts-Norge verdsette norske ishockeyprestasjoner hvis vi ikke engang gjør det selv?



EKSPERT: Jesper Hoel er ishockeyekspert i TV 2. Foto: Espen Solli

Ishockeyforbundets jobb er å spille inn kandidater fra ishockeyen, ikke la være å gjøre det fordi man synes det er så mange andre gode kandidater fra andre idretter.

I dagens samfunn blir kampen om folks tid og oppmerksomhet stadig tøffere. Derfor er det utrolig viktig for en idrett som ishockey å løfte frem og synliggjøre alle gode prestasjoner. Spesielt når det er på internasjonalt nivå! For hvor mange norske trenere er det egentlig som har lykkes med å vinne noe i lagidrett i utlandet? Svaret på det er svært få.



Skal norsk ishockey kunne bygge opp sitt omdømme og heve interessen i Norge må denne type prestasjoner fremheves, ikke legges i en skuff og tenke at andre idretter har prestert bedre.

Dan Tagnes er en norsk trener som har lykkes på internasjonalt nivå, han fortjener definitivt mer oppmerksomhet og kred i norsk idrett enn det han får. Profiler som Tagnes er med på å bane vei for andre håpefulle norske trenertalenter som drømmer om å ta steget ut på den internasjonale scenen. At ikke hans eget særforbund ser verdien av dette er veldig skuffende.