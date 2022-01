Klar tale: – En klar forbigåelse hvis Stoltenberg ikke får jobben

Det stormer rundt Jens Stoltenberg og prosessen med å ansette ny sentralbanksjef. Politikere fra de fleste partiene på Stortinget har uttrykt misnøye med den tidligere statsministerens kandidatur. Også tidligere finansminister Siv Jensen mener Stoltenberg ikke bør få jobben. Hun viser til hans tette kontakt med dagens regjering.

– Problemet er hans nære forhold til Arbeiderpartiet og statsministeren. Det vil svekke omdømmet til Norges Bank med Jens Stoltenberg som sentralbanksjef. Banken skal være uavhengig av politikken, en uavhengighet det er viktig å ikke skape tvil om, sier Jensen til TV 2.

Full støtte

Men tidligere sentralbanksjef Torstein Moland (banksjef i 1994/95) mener det vil være en klar forbigåelse hvis Jens Stoltenberg ikke får jobben. Han mener også at kritikerne bruker vikarierende argumenter.

INTEGRITET: Moland mener Jens Stoltenberg har integritet til å være sentralbanksjef. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Her virker det som om en forsøker å skape et inntrykk av at Stoltenberg mangler den integriteten som skal til for å være sentralbanksjef. Man skaper et inntrykk av at han i sin gjerning ikke vil utføre jobben i henhold til bankens oppgaver, men at han i stede vil forsøke å glede sine gamle venner. Noe sånt er det ikke grunnlag for. Jeg tror ingen for alvor mener dette, sier Moland til TV 2.

Han peker også på et forhold som det ikke har vært snakk om hittil i prosessen, nemlig at Norges Bank er premissleverandør og rådgiver for regjeringen om den økonomiske politikken.

– Jeg er sikker på at det ikke finnes noen i Norge som med større kraft og autoritet kan målbære bankens syn på økonomisk politikk som Stoltenberg. Han er den beste kandidaten. Ida Wolden Bache (som er den andre aktuelle kandidaten) vil få sin sjanse senere, sier Moland.

Obama

At noen sentrale personer snakker sammen før en avgjørelse tas er heller ikke noe problem, mener Moland som viser til at Angela Merkel og Barak Obama snakket sammen før Stoltenberg fikk jobben som generalsekretær i NATO. At noen snakker sammen er irrelevant når avgjørelsen skal tas, sier Moland.

SNAKKER SAMMEN: Ikke unaturlig å snakke sammen før avgjørelser, mener Moland. Foto: John Macdougall / AFP

– Enhver som kjenner Stoltenberg vet at det ikke er hold i at han mangler integritet. Også da han ble ansatt som NATOs generalsekretær var det noen som snakket sammen, og det var Merkel og Obama.

– Så det er naturlig at sentrale personer snakker sammen om hvem som bør bli ny sentralbanksjef?

– Det ser jeg ikke som noe problem i det hele tatt. Her må man se på de reelle argumentene og kvalifikasjonene til folk.

– Tror du Stoltenberg blir sentralbanksjef?

– Ja, det ville være en klar forbigåelse om han ikke blir det, sier den tidligere sentralbanksjefen.