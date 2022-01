BBC: Dommer vil ikke avvise det sivile overgrepssøksmålet mot prins Andrew

En dommer i New York har besluttet at det sivile søksmålet mot Storbritannias prins Andrew skal behandles.

I forkant av rettsmøtet argumenterte prins Andrews advokater for at et forlik inngått mellom saksøkeren Virginia Giuffre og avdøde Jeffrey Epstein i 2009 forhindret henne fra å saksøke noen med tilknytning til Epstein, inkludert prins Andrew.

Dommeren avviste disse argumentene, og saken får gå videre, melder BBC.

Giuffre hevder prins Andrew begikk flere seksuelle overgrep mot henne i 2001, da hun var 17 år og mindreårig etter amerikansk lov. Prins Andrew har avvist anklagene, og han er ikke siktet i noen straffesak.