Renate Reinsve kan kjempe om pris mot Lady Gaga og Nicole Kidman

GOD KVELD NORGE (TV 2): Skuespiller Renate Reinsve og «Verdens verste menneske» er på listen over BAFTA-nominasjoner.

Listen over nominasjonskandidater til Storbritannias største filmpris, British Academy Film Awards er klar.

På listen finner vi den norske filmen «Verdens verste menneske» og den norske skuespilleren Renate Reinsve.

De endelige nominasjonene kommer 3. februar, og prisen deles ut 13. mars.

I samme kategori som flere superstjerner

Reinsve er på listen over beste kvinnelige skuespiller, mens «Verdens verste menneske» er på listen for beste ikke-engelskspråklige film, og beste manus.

På listen over nominasjonskanditater for beste kvinnelige skuespiller, finner vi også kjente navn som Lady Gaga, Jennifer Hudson, Nicole Kidman, og Jennifer Lawrence.

Nominasjonskandidater i kategorien «Beste kvinnelige skuespiller» Jessica Chastain The Eyes of Tammy Faye

Olivia Colman The Lost Daughter

Lady Gaga House of Gucci

Alana Haim Licorice Pizza

Jennifer Hudson Respect

Emilia Jones CODA

Nicole Kidman Being The Ricardos

Jennifer Lawrence Don't Look Up

Frances McDormand The Tragedy of Macbeth

Renate Reinsve The Worst Person in the World

Claire Rushbrook Ali & Ava

Joanna Scanlan After Love

Kristen Stewart Spencer

Tessa Thompson Passing

Rachel Zegler West Side Story

Internasjonal annerkjennelse

Den norske filmen har allerede hatt stor internasjonal suksess.

Under filmfestivalen i Cannes mottok Renate Reinsve pris for beste kvinnelige hovedrolle, og filmen «Verdens verste menneske» kan stikke av med Oscar-statuett for beste internasjonale film.

– Det har vært et utrolig år for Verdens verste menneske. Bare den siste måneden har vi toppet de mange oppsummeringene over årets beste filmer blant kritikere i USA, Frankrike og Norge, har produsent Thomas Robsahm tidligere sagt til TV 2.

I fjor vinter annonserte også USAs tidligere president Barack Obama, at «Verdens verste menneske» er en av hans favorittfilmer.