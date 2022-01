Én positiv hurtigtest førte til to utsatte kamper - nå ber de om lettelser

På tirsdag testet Frisk Askers Fredrik Bjørndal positivt på en hurtigtest.

Med det ble lagets kamper mot Stjernen på tirsdag og Storhamar på torsdag utsatt, da hele laget ble satt i karantene.

– Det var en dårlig følelse å se at prøven var positiv. Jeg skjønte med en gang at to kamper derfor måtte avlyses. Det var ganske kjipt. Jeg vet jo at jeg ikke har gjort noe galt, men jeg følte at jeg ødela for de andre. Så det var kjipt, forteller Bjørndal.

I ISOLASJON - IGJEN: Fredrik Bjørndal teste tirsdag positivt på korona for andre gang. Foto: Torstein Wold / TV 2

Mener de som tester negativt bør få spille

20-åringen har fått tre vaksinedoser, lever under et relativt strengt smittevernsregime og hadde i tillegg korona i fjor, men har nå altså fått påvist covid-19 for andre gang.

Han forteller at han føler seg «ganske bra» og ikke frykter senvirkninger, men reagerer på konsekvensene hans positive prøve har ført til.

– Karantereglene er strenge sammenlignet med andre ligaer og andre idretter i andre land. Jeg skjønner at jeg ikke kan spille når jeg tester positivt, men det burde være sånn at de andre kunne trent om de leverer negative tester. Da hadde vi sluppet styret med å utsette og flytte kamper og frykte at sesongen blir avblåst. Så jeg synes det er litt strengt, sier han.

– Men all den tid smittetallene nesten hver dag er rekordhøye, kan man da slippe opp på reglene?

– Karantereglene virker ikke til å hjelpe så mye uansett, så det kan jo være at man burde la det gå om man tar en test som er negativ. Så får vi som driver med idrett og spiller kamper være enda mer forsiktige utenfor jobb.

– Det er ikke lett å styre dette

Nicolay Sørensen er daglig leder i Frisk Asker og gleder seg til å innvie den nye storstuen Varner Arena 19.februar.

En rekke med utsatte kamper gjør det imidlertid vanskelig å planlegge langt frem i tid.

– Det er veldig uoversiktlig og uforutsigbart. Man møter opp på jobb om morgenen og planlegger hjemmekamp, men så kommer det en positiv test på én spiller. Og da ryker to kamper. Det er ikke lett å styre dette, sier Sørensen.

VIL HA ENDRINGER: Daglig leder i Frisk Asker, Nicolay Sørensen, håper regjeringen letter på karantenereglene denne uken. Foto: Torstein Wold / TV 2

Ishockeyen her til lands har hatt vanskelige arbeidsforhold under hele pandemien - noe det faktum at Frisk Asker fortsatt er regjerende norgesmestere, etter triumfen i 2019, illustrerer godt.

Sørensen krysser nå fingrene for at regjeringen førstkommende fredag presenterer lettelser for toppidretten.

– Vi har stor forståelse for at man må ha regler. Smitten er alvorlig, men vi kunne ønske at reglene blir lettet på på torsdag. Det vil gjøre det enklere. Vi synes de er litt strenge, sier han.

– Er tiden moden for å lette på tiltakene når smittetallene er så høye?

– Vi mener at det bør lettes på reglene når det gjelder hva som skjer når én tester positivt, men resten er negative. Da tenker vi at man må kunne fortsette med aktiviteten, sier han, og legger til at det blir vel så viktig at samtlige spillere får en tredje dose, da disse vil slippe å bli definert som nærkontakter.