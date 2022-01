Newcastle punger ut: – Han trodde nok at det var tull

De har sikret seg Chris Wood fra Burnley. Det opplyser klubben i sine kanaler.

Wood har signert en kontrakt på to og et halvt år, og er spilleklar til lørdagens møte med Watford.

– Dette er en veldig spennende mulighet for meg, og jeg er glad for å bli Newcastle-spiller. Jeg har spilt på St. James' Park noen ganger, og det er et fantastisk sted. Å få lov til å representere klubben med de utrolige supporterne i ryggen er veldig spesielt for meg, sier Wood i pressemeldingen.

30-åringen blir den andre signeringen etter det omstridte eierskiftet i høst.

Ifølge britiske medier er det snakk om en overgangssum på 25 millioner pund, cirka 300 millioner kroner.

– Chris er en viktig signering for oss i en avgjørende tid, og jeg er veldig glad for at vi klarte å snu oss raskt rundt og hente ham hit, sier Newcastle-manager Eddie Howe.

Wood, som er landslagsspiller for New Zealand, hadde halvannet år igjen av kontrakten med Burnley. Wood får draktnummer 20 som var det første draktnummeret Wood fikk som landslagsspiller.

Stusser på overgangen: – En rar signering

En av dem som stusser på overgangen, er tidligere Premier League-spiss Gabriel Agbonlahor.

– Da Wood fikk høre om det fra agenten sin, trodde han nok at han tullet, sier han som ekspert for Talksport.

EKSPERT: Gabriel Agbonlahor er nå å finne som ekspert for Talksport, hvor han ikke er kjent for å være en som holder tilbake. Foto: Nick Potts

Den tidligere Aston Villa-profilen viser til Woods ikke særlig flatterende statistikk. Newcastles nye spiss har bare scoret tre mål på 17 kamper denne sesongen.

At han begynner å dra på årene, fjerner ikke noe av Agbolahors skepsis.

– Det er en rar signering. Det var snakk om å hente Aubameyang og andre superstjerner. De har fått en spiss som har scoret tre mål. Hvis jeg var Newcastle-fan, hadde jeg ønsket meg mer.

Burnley er et av lagene Newcastle kniver med for å unngå nedrykk. Lagene har like mange poeng og ligger på 18.- og 19.-plass på tabellen.

Burnley har imidlertid to kamper mindre spilt.

– Har klart å svekke en direkte konkurrent



Luke Edwards, som dekker fotballen nord-øst i England for storavisen The Telegraph, skjønner skepsisen. Han er imidlertid langt mer positiv enn Agbonlahor.

– Det er en overgang som ... da jeg først hørte navnet, ble jeg litt forvirret med tanke på de store navnene Newcastle hadde vært linket til. Men jo mer jeg tenkte på det, ga det mye mening. Det virker som veldig smart business. De trenger desperat en spiss etter skaden på Wilson, og nå får de en spiss som pleier å score tosifret antall scoringer for et Burnley som sliter. Eddie Howe kjenner også spilleren, poengterer Edwards overfor TV 2.

UTE: Newcastles faste spiss, Callum Wilson, er antatt å være ute i rundt åtte uker med en leggskade. Foto: Owen Humphreys

– Ikke bare har de forsterket seg med en spiss, de har også klart å svekke en direkte konkurrent. 25 millioner pund er mye penger, men for en januarovergang har de ikke blitt rundlurt. Han kan holde dem i Premier League. Også, skulle Newcastle rykke ned, så scoret Woods sist over 30 mål sist gang han spilte i Championship.

Fansen er også fornøyd med signeringen, ifølge Edwards:

– De er veldig fornøyde, faktisk. Det er jo ikke superstjernen mange ønsket, men litt som meg, jo mer de har tenkt på det, jo mer liker de det. De fleste støtter overgangen. Det er ingenting Newcaslte-fansen liker bedre enn en spiss å heie på. Wood vil også gjøre spillerne rundt seg bedre med sin tilstedeværelse i boksen.

Newcastle sikret seg nylig Kieran Trippier fra Atlético Madrid. Han har også en fortid i Burnley.