Ekstremværet «Gyda»: To boliger er evakuert i Sunndal

Det er i ferd med å danne seg en ispropp i elven ved bebyggelse på Gjøra i Møre og Romsdal. NVE anbefaler at to bolighus blir evakuert.

– To husstander med tre personer er nå evakuert, sier ordfører Ståle Refstie (Ap) til TV 2.

Politiet er på stedet og bistår, opplyser politiet i Møre og Romsdal.

– Dette var etter en vurdering fra NVE. De så på hvordan isproppen ligger, målt opp mot vær- og flomvarsel. Da ble det konkludert med at det var ønskelig å evakuere, sier Refstie.

Beboerne har ikke bedt om assistanse fra kommunen, og er ifølge ordfører innlosjert hos familie og venner.

Foreløpig ikke aktuelt med flere evakueringer, men situasjonen følges nøye.

– Vi har gitt Sunndal kommune en anbefaling om å evakuere de to husene som ligger nedstrøms. Det er farevarsel for mye nedbør og skred, og da har vi vurdert at det også er en viss fare for skade på boligene, sier Ivar Fivelstad, distriksingeniør i NVE.

Evakueringen er gjennomført og det er foreløpig ikke fare for andre husstander.

– Det er en tidlig fase av uværet, men i forbindelse med isproppen er det bare to hus som er berørt, sier Fivelstad.



Saken oppdateres!