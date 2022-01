Hjemmelagde sørlandslefser og kling

Det finnes mange lokale varianter av lefser - her er to varianter hvor Wenche har latt seg inspirere av andre bakeglade personer.

Wenche har besøkt lefsebakeriet «Godt og hjemmelaget» i Holmestrand. Naturlig nok ønsker de å holde oppskriftene sine hemmelig. Men Wenche har latt seg inspirere fra lefesebakeriet, Bodil Nordgjorde og boken «Go' jolemat» og fra nettsidene til Opplysningskontoret for brød & korn.

Sørlandslefser (brodogkorn.no):

1 kg kokte mandelpoteter

2 ½ dl kefir eller skummet kulturmelk

50 g smør

Ca. 200 g hvetemel

Ca. 200 g fint byggmel

¾-1 ts salt

Slik gjør du:

Kok potetene møre. Damp og skrell potetene (noen velger beholde det tynne skallet på). Mal potetene på kvern 1-2 ganger. Males potetene 2 ganger gir det en seigere masse og gjør deigen lettere å jobbe med. Kna inn saltet, eventuelt tilsett saltet når potetene males andre gangen. Bland inn melk, mykt smør, litt av melet i potetmassen litt etter litt til en passe, ikke for fast deig. Hold igjen litt av melet til utbaking. Bruk gjerne kjøkkenmaskin med eltekrok. Pakk inn/dekk til deigen og la den stå kaldt 6-8 timer.

Del opp i passende runde boller, og trykk dem flate. Kjevle ut bollene til tynne lefse leiver. Stek lefsene på middels varm takke, 1-3 minutter på hver side. Bruk en flat lefsepinne og vend lefsa et par ganger på takka, så den steikes på begge sider. Børst overskuddsmelet av lefsene før de løftes av takken og pakkes i et stort bomullsklede eller laken, oppå hverandre til avkjøling. Brett dem sammen. Potetlefser kan gjerne fryses.

Kling (inspirert av Bodil Nordgjorde):

Kling er søte, myke lefser stekt på takke. Det finnes mange lokale varianter av kling. Deigen lages med hvetemel, semulegryn, smør og melk. Smøres etter steking.

2 l melk

300 g smør

2 dl semulegryn

2-2 ½ kg hvetemel

Fyll: Romtemperert smør og melis eller sukker, eventuelt kanel eller revet fløtemysost.

Slik gjør du:

Kok opp smør og melk og tilsett semulegryn. La trekke/koke lett under omrøring til semulegrynet er mykt. Avkjøl litt før før massen helles over i en arbeidsbolle. Tilsett hvetemel litt etter litt og rør/elt sammen til deigen blir myk, men ikke klissete. Ta gjerne deigen etter hvert over på bakebordet og tilsett/elt inn mel litt etter litt, bruk hendene til en smidig glatt deig.

Del deigen opp i ca. 20 like store biter/emner og kjevle ut til tynne lefser. Bruk så lite mel som mulig. Bruk en bakepinne (lang flat pinne) og løft lefsene over på varm takke. Når du ser at deigen bobler seg og det er små brune prikker på undersiden, snu og stek på andre siden.

Etter hvert som lefsene blir ferdig stekt, legg de lag på lag med klede imellom. Pakk eventuelt hele stabelen inn i et stort klede, så de blir liggende i lett press og avkjøl.

Når du skal smøre de avkjølte lefsene, spray lett med en dusjflaske med vann, for å bløte lefsene litt. Smør lefsene med en blanding av mykt smør, melis eller sukker og eventuelt kanel eller finrevet fløtemysost. Brett fast sammen. Avkjøl og del i biter. Egner seg godt til frysing .