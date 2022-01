Klopp måtte forklare seg

Utsettelsen av den første av to ligacupsemifinaler mot Arsenal sørget for sterke reaksjoner.

Etter at den første ligacup-semifinalen mellom Liverpool og Arsenal ble utsatt, som følge av det som lignet et stort covid-utbrudd hos Merseyside-klubben, har flere klubber, ifølge The Athletic, klaget og ønsket at klubben skulle etterforskes av EFL.

Årsaken var det viste seg at kun én av spillerne faktisk var smittet.

– Vi hadde et stort utbrudd forrige uke og det viste seg at flere av testene var falske positive, men reglene er som de er, og alle spillere med falske positive tester kunne ikke spille, sa Klopp etter FA-cupseieren mot Shrewsbury forrige helg.

Klopps forklaring

Kommentaren ga kritikerne vann på mølla, men på pressekonferansen før torsdagens semi-oppgjør hjemme mot Arsenal, forklarer Liverpool-sjefen hvorfor de ikke hadde noen annen mulighet enn å utsette.

– Hva tror du jeg mener når jeg sier «falsk positiv»? Det er et positivt testresultat, og når du kan gjøre en ny test dagen etter, så får du en falsk positiv test, ettersom resultatet var negativt, sier Klopp.

– Så må du ta en tredje test, men du kan ikke bruke spillerne. Slik er reglene, fortsetter Liverpool-manageren.

Det tok altså for lang tid å få bekreftet at det faktisk ikke dreide seg om et stort utbrudd til å forhindre at kampen ble utsatt.

Alexander-Arnold tilbake

Trent Alexander-Arnold ble bekreftet som den eneste koronasmittede i Liverpool-troppen, men er klar igjen til torsdagens kamp.

– Trent trente i går, (Divock) Origi og Thiago gjorde ikke det, sier Klopp.

– Alle andre er, som vanlig, tilgjengelige. Harvey Elliott ser lovende ut på feltet, og er ikke så langt unna å kunne trene med laget. Robbo (Andy Robertson) har en liten smell, men det går bra, fortsetter han.

Klopp på klare seg uten både Sadio Mané og Mohamed Salah, som spiller Afrikamesterskapet.