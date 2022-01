– Bølgen kan vokse så snart tiltakene fjernes

Det kommer frem i den ferskeste risikorapporten til FHI som ble publisert onsdag.

– Håndteringen gjennom vinterbølgen dreier seg derfor om å bremse epidemien - med minst mulig inngripende tiltak – sånn at den samtidige sykdomsbyrden og belastningen på helsetjenesten og samfunnet ikke blir utålelig, skriver FHI.

– Mange hundre tusen vil bli smittet

Nesten all smitte i Norge nå er med omikronvarianten. Til tross for at varianten gir 69 prosent mindre sjanse for å havne på sykehus, kan omikrons smittsomhet føre til store utfordringer.

– Folkehelseinstituttet venter en betydelig vinterbølge av pandemien i Norge i januar – mars. Mange hundre tusen vil bli smittet, skriver FHI.

Selv med inngripende tiltak tror ikke FHI det vil være mulig å slå ned på vinterbølgen.

– En omikrondrevet vinterbølge er ikke mulig å stoppe, men det kan være mulig å dempe toppen av den, står det i rapporten.

I en av de første risikorapportene om omikron-varianten, anslo at uten fungerende tiltak kunne man se smittetall mellom 90.000-300.000 daglig.

Kan bli en ny bølge senere i vår

FHI mener at nye modelleringer antyder at en omikronbølge kan bremses noe, men at den vil komme tilbake når tiltakene løsnes. Dette kan føre til en ny bølge senere i vår.

– Tiltakenes effekt er dermed ikke å fjerne et problem, men ta bort en bølgetopp, men da utsettes problemet. En kraftig undertrykkelse av epidemien nå kan altså føre til en tilsvarende stor epidemi senere i vår, skriver FHI.

FHI håper at man etter vinterbølgen vil gå inn i en ny varig fase med stadig mindre sykdomsbyre. Det er likevel knyttet stor usikkerhet til dette.

– Det kan også hende at det kommer en ny oppblussing til høsten. Det er flere usikkerheter. Det trengs derfor en langtidsstrategi for landets håndtering av viruset etter denne vinterbølgen, skriver FHI.

Usikre anslag

I onsdagens risikorapport understreker de at anslagene er svært usikre, men at vinterbølgen i januar og mars vil medføre færre enn femti tusen nye smittede per dag, mindre enn fem prosent av befolkningen smittet samtidig, færre enn to hundre nye sykehusinnleggelser per dag og færre enn hundre og femti samtidige under respiratorbehandling.

FHI understreker at endringer i tiltak kan påvirke risikoen.

Ifølge rapporten er det vanskelig å estimere R-tallet for omikron-varianten, ettersom antallet innleggelser er få, og færre har teste seg de siste ukene.

– Med enkelte usikre antakelser estimerer vi et R-tall på mellom 1,4 og 2,2.

Saken oppdateres!