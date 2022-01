Med elbilen ë-C4 fikk Citroën en god boost på nybilsalget sitt i 2021. Drøyt 1.700 eksemplarer ble nemlig utlevert til norske kunder i fjor.

En modell som kom litt i skyggen av elbil-suksessen, er C5 Aircross. Dette er fortsatt en svært viktig modell for Citroën i Norge, ikke minst fordi den også er tilgjengelig som ladbar hybrid.

Nå viser Citroën de første bildene av familie-SUV-en, som kommer i en ny og tøffere drakt.

Utvendig ser vitydelig at Citroën har strammet til linjene. Den nye fronten fremstår bredere og mer sportslig, sammenlignet med utgaven vi kjenner i dag.

I tråd med Citroëns nye designretning, har også C5 Aircross fått nye baklykter, der man har beholdt størrelsen, men fremhevet den tydelige lyssignaturen.

Bak er det kun snakk om få designendringer.

Nytt interiør

På innsiden er det også tatt grep for å gi kupeen et løft.

Det mest i øyenfallende er den nye 10-tommers berøringsskjermen, som gir enklere og bedre tilgang til informasjon og de ulike betjeningsfunksjonene.

I tillegg er den store 12,3 tommers førerinformasjonsskjermen fullt konfigurerbar direkte i synslinjen.

Nye C5 Aircross får en ny generasjon seter som er utviklet i tråd med Citroën Advanced Comfort. Dette er de samme setene som finnes i ë-C4 og den kommende C5 X. Den tykkere og forbedrede stoppingen, skal gi optimal sittekomfort over lang tid. Forsetene er selvsagt oppvarmet, og kan leveres med massasje.

Det oppgraderte interiøret har også fått en ny midtkonsoll.

Her kan du også styre ulike kjøreprogrammer, samt aktivere Grip Control for optimal fremkommelighet. I tillegg finner du et stort oppbevaringsrom, tilkobling og trådløs lading av mobiltelefon.

Citroën C5 Aircross er klar som ladbar hybrid

Citroën har ryddet opp på innsiden og fått plass til en ny og større skjerm.

Til Norge i sommer

En viktig del av DNA-et til Citroën er komfort. C5 Aircross beholder sitt avanserte hjuloppheng, som inkluderer Progressive Hydraulic Cushions - et system som sørger for at fører og passasjer kan oppleve følelsen som Citroën kaller «flyvende teppe» - og som filtrerer bort dårlige veier og ujevne underlag.

Som den eneste SUV-en i segmentet, tilbyr også C5 Aircross bakseter som kan flyttes i lengderetningen og individuelt justeres i ryggvinkelen. Dette gjør at bagasjevolumet enkelt justeres fra 460 til 600 liter for hybridversjonen av C5 Aircross.

Hjemme i Norge er naturligvis den ladbare versjonen mest interessant.

Den leveres med 225 hestekrefter og 320 Nm, fra en drivlinje som lar deg kjøre inntil 55 kilometer helelektrisk.

Nye C5 Aircross er på plass i Norge til sommeren.

Dagens C5 Aircross som ladbar hybrid koster fra 449.900 kroner.

