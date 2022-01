Akkurat nå er det over 62.000 brukte biler til salgs på Finn. Det store flertallet er kjente modeller fra merker som selger godt og som mange har et forhold til.

Men blant alle disse bruktbilene er det også mye som er sjeldent og spesielt. I den kategorien finner vi absolutt eksemplaret av Eunos Cosmo 13B som nå ligger ute til salgs.

Du har kanskje aldri hørt om Eunos før? I så fall er ikke det så rart. Dette var nemlig et relativt kortvarig og noe spesielt sideprosjekt fra japanske Mazda, fra sent 80-tall.

Slutt etter syv år

Da var optimismen og fremtidstroen stor hos Mazda. Samtidig ville de markere tydeligere at de ikke bare drev med fornuftsbiler. Derfor skilte de ut Eunos som egen merkevare, her skulle de rendyrke sports- og luksusbiler.

Starten gikk i 1989, syv år senere var det slutt. Og det uten at Eunos hadde satt så veldig sterkt preg på bilverdenen.

Men noen modeller rakk de å lage, og nå har en av dem altså dukket opp til salgs.

Modellen var vanlig, men denne er sjelden

Designet er typisk for overgangen mellom 80- og 90-tallet. Laaange todørscoupéer var hot den gangen.

Bygget i under 9.000 eksemplarer

Den står hos superentusiastene i Rud Vintage Garage utenfor Oslo. Og de har laget en svært informativ annonse for bilen:

Flaggskipet Eunos Cosmo var tiltenkt å være en konkurrent til Porsche 928, Mercedes SEC og BMW 8-serie. Ja, til og med Aston Martin DB7 stod på listen. Dette er faktisk til dags dato den dyreste bilen i Mazdas historie hvis man ser på nypris.

Ikke overraskende sto salget i forhold til prisen. Ifølge annonsen ble det ikke produsert mer enn i underkant av 9.000 eksemplarer, i perioden 1990-1995.

Og her er det ikke tvil om at Eunos dro på skikkelig:

Interiøret var overdådig og eksklusivt, og detaljer som for- og bakseter fantastisk lekkert både i design og kvalitet. Utstyrslisten var LANG, og mer eller mindre alt man kunne få var standard. Enkelte biler hadde til og med touch screen og GPS navigasjon (som den første i verden) .

Mazda prøvde seg på flere ting, se bare her:

Mazda dro på skikkelig innvendig, med fine materialer og alt de kunne oppvise av utstyr.

Klikk her for å se annonsen på bilen

235 hestekrefter

Hvordan har så en bil som dette havnet i Norge. Jo, den ble importert av nettopp Rud Vintage Garage tilbake i 2016, siden har den vært utstilt i deres showroom:

Motor starter lett og går silkemykt uten ulyder. Herlig lydbilde og fantastisk drag. Her blir du nærmest turbin-aktig slengt bakover i det det plystrer godt fra turboene. Bilen har stått ufortjent mye stille, slik at en skikkelig service og gjennomgang helt sikkert er å anbefale. Og bare så det er nevnt: Det første vi gjorde ved ankomst til Norge var et olje og filter-skift. Med slike motorer er det ekstra viktig med gjennomvarm motor og frisk olje før belastning. Bilen har også vært startet jevnlig opp gjennom årene og kjørt driftsvarm.

Ikke overraskende brukte Eunos Wankelmotor i denne bilen, den byr på 235 hestekrefter. Her er det naturligvis bakhjulsdrift som gjelder. Med begrenset egenvekt, bør det ligge an til gode prestasjoner.

Kommer du med denne på biltreff i Norge, er det nok grunn til å vente en god dose oppmerksomhet.

Skaffe seg noe unikt

Bilen har ifølge selger "noen bruksmerker", den trenger også gjennomgang av bremser og et nytt sett dekk. Førersete og ratt fortjener også et opptrekk.

Har du lyst på en bil som virkelig skiller seg fra mengden, har du altså muligheten her. Prisantydning på 1990-modellen er heller ikke verre enn 135.000 kroner.

Selger avslutter annonsen slik:

Bilen selges følgelig til noen som vet hva dette er og som ønsker å strekke opp dit den fortjener. Her er det MASSE potensiale til å skaffe seg noe helt UNIKT.

Det siste er det i alle fall ikke noen tvil om.

