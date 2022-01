Drillo og kona deler private opptak i ny film om landslaget

«Drillos» ble symboler på en nasjon i endring og i filmen «Alt for Norge» håper filmskaperne den vil vekke både nostalgi og entusiasme hos kinopublikummet.

Private videoopptak

«Alt for Norge» består utelukkende av arkivmateriale. Drillo har selv bidratt bak kamera gjennom 90-tallet. Det samme har kona «Siggen», spillerne og en rekke privatpersoner.

ALT FOR NORGE: Drillosfilmen har premiére, 25. mars. Foto: Fenomen Studios/SF Studios

Drillo var ikke helt overbevist første gang filmprosjektet dukket opp.

– Jeg var veldig skeptisk i utgangspunktet da de kom og skulle lage film om dette her. Det første som slo meg var at dette har folk sett før og det kan umulig bli noe spennende. Men de har funnet frem så mye godt materiale som folk ikke har sett før, så det blir en flott film å se, forteller Drillo til TV 2.

ANALYSE: Drillo var tidlig ute med å bruk av analyse i fotball. Han tilbragte uttalige timer foran dataskjermen på Norge Idrettshøgskole gjennom 90-tallet. Foto: Fenomen Studios/SF Studios

Folkets film

FILMSKAPERNE: Manusforfatter Ole-Petter Westereng (T.v) og regissørene Daniel Høglund (Midten) og Jo Vemund Svendsen (T.h) Foto: Fenomen Studios

Drillo har selv bidratt bak kamera gjennom 90-tallet, og det samme har kona, Sigrun «Siggen» Vedelden. Spillerne på Drillos har også hentet fram gamle bilder fra garderobe og privat, og mange andre mennesker bidrar, som på mange måter gjør dokumentaren til folkets film.

– Det begynte som en naiv idé at vi ville gjenskape fotballeventyret på 90-tallet. Da vi var hjemme hos Drillo første gang, fant vi ut at kona hans hadde filmet over 10 timer, og da begynte vi å forstå at det var masse arkiv vi kunne bruke. Vi har gravd i tre år og og har endt opp med arkivmateriale fra både garderobe og spillerbuss som vi drømte om, forteller filmskaper og regissør Jo Vemund Svendsen til TV 2.

GARDEROBEN: Unike bilder fra garderoben i USA-VM, filmet av Jahn Ivar «Mini» Jacobsen. Foto: Fenonem Studios/SF Studios

Visuelt portrett av 90-tallet

I filmen er det tett opptil 40 privatpersoner som har bidratt med film til dokumentaren. Av landslagspillerne har Mini og Jan Åge Fjørtoft bidratt.

Det er også snakk om smalfilm tilbake til 60 og 70-tallet og folk som har vært i fotball-VM i USA i 1994 og i Frankrike-VM i 1998.

DRILLOS: Drillo og Drillos, på slutten av 90-tallet. Foto: Erik Johansen/NTB

– Folk har filmet dagliglivet sitt på 90-tallet, for det har vært viktig for oss at det er en film om mer enn fotball. Vi vil visuelt portrettere Norge i det tiåret, og skape assosiasjoner til en tidsepoke, forteller Svendsen.

Skryt til Drillo

Egil «Drillo» Olsen får mye skryt av filmskaperne for hvor tillitsfull han har vært og alt han har bidratt med til filmen. Prosjektet har vokst etterhvert som filmskaperne har jobbet med dokumentaren.

STRAFFESPARKET: Sekunder før straffen skal tas på Stade Vélodrome i Marseille. Foto: Fenomen Studios/SF Studios

Olsens personlige største øyeblikk som landlagstrener var da Norge kvalifiserte seg til USA-VM, høsten 1993, og slo Polen 3-0 på bortebane. Men den største kampen for nordmenn er og blir det som skjedde i Marseille, 23. juni, 1998.

– De fleste som er fotballinteresserte vet hvor de var, sankthansaften, 1998. Så har det slått meg at mye kunne vært anderledes. Tenk om dommeren ikke hadde dømt staffespark, som faktisk var ganske spesielt at han gjorde, da hadde den kampen vært et parantes, avslutter Drillo.

«Leo»

Nasjonalfølelsen og det store engasjementet som landslaget med Drillo i spissen klarte å generere på 90-tallet er helt spesiell.

FOTBALL-VM: Øyvind Leonardsen omringet av pressefolk etter at han slo opp en gammel skade i kneet. Foto: Tor Richardsen/Scanpix

Landslaget var samlende og «alle» fulgte med. En av spillerne som var med på hele reisen, og som debuterte i Drillos første kamp i 1990, er Øyvind Leonhardsen. Han synes det er fantastisk at det nå kommer en film.

– Jeg ble rørt da jeg så filmen. Den gir et godt perspektiv på hva hele epoken betydde for Norge. Jeg er takknemlig for å være en del av noe som har betydd så mye for så mange, avslutter mannen med 58 kamper under Egil «Drillo» Olsen.