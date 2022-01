Bortføringssaken på Tolga: Tidligere realitydeltaker pågrepet

Mannen har tidligere vært deltaker i et norsk realityprogram.

Han er, etter det TV 2 er kjent med, straffedømt tre ganger tidligere.

Han ble pågrepet klokken 13.30 onsdag, men det er ikke kjent hvilken rolle politiet mener han har hatt i Tolga-bortføringen.

Det var VG som først omtalte den pågrepne mannens bakgrunn. Mannens forsvarer, advokat Klaus Arne Munkeby Linaae, har ikke besvart TV 2s henvendelser torsdag.

ÅSTED: Kidnappingsdramaet på Tolga begynte i dette huset i den lille bygda Vingelen. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Dukket opp på tog

Totalt er fire personer siktet i saken der en 20 år gammel mann ble angrepet og bortført fra barndomshjemmet sitt i Vingelen i Tolga kommune.

Natt til 2. januar ble han skutt med foreldrene som vitner. Deretter ble han tatt med i en bil som kjørte nedover Østerdalen før gjerningsmennene kjørte av veien.

BILSPOR: Spor etter gjerningspersonenes bil som kjørte av veien ved Stor-Elvdal. Foto: Harald Jacobsen / TV 2

Den fornærmede 20-åringen var savnet helt frem til han dukket opp på et tog til Gardermoen søndag kveld.

Dømt for overgrep

Den mannlige realitydeltakeren er godt kjent for politiet fra tidligere. Senest i 2020 ble han dømt til fengsel i 90 dager for seksuelt krenkende atferd.

Han ble dømt for å ha filmet at han hadde trekantsex med en ung kvinne som ikke visste om filmingen. I videoen, som ble delt på Snapchat, ligger det en stripe med hvitt pulver på kvinnens rygg.

Det er imidlertid ikke det mest alvorlige forholdet mannen er dømt før.

I 2015 ble han dømt til to år og fire måneder i fengsel for to ulike seksuallovbrudd.

Dette vet vi om de siktede

Fra før er tre menn siktet og varetektsfengslet i Tolga-saken.

En 24 år gammel tømrer meldte seg selv for politiet tirsdag morgen i forrige uke. Han har erkjent straffskyld fort bortføring og forklart seg detaljert for politiet. Han er ikke tidligere straffedømt.

En 23 år gammel selger ble pågrepet på sin arbeidsplass i Oslo på onsdag i forrige uke. Han nekter straffskyld og enhver befatning med saken. Han er tidligere dømt for oppbevaring av 2,5 kilo hasj.

Den tredje siktede, en 27 år gammel mann, ble pågrepet torsdag. Han er tidligere straffedømt flere ganger, blant annet for oppbevaring av hasj og kjøring i ruspåvirket tilstand. Det er ukjent hvordan han stiller seg til siktelsen.

Realitydeltakeren som nå er siktet for bortføring sammen med de tre andre, skal i avhør med politiet torsdag.

– Ung gutt som angrer

Den 24 år gamle mannen som selv meldte seg for politiet, har gjennomført et avhør på 6-7 timer og ønsker ifølge sin forsvarer å samarbeide med politiet.

– Dette er en ung gutt som angrer, og som vil gjøre opp for seg, har forsvareren, advokat Harald Grape, tidligere sagt til TV 2.

Den 23 år gamle selgeren som nekter enhver befatning med bortføringen, har også forklart seg for politiet. Han nekter straffskyld, men hans forsvarer, advokat Marius Ihlebæk, ønsker ikke å si noe om hva han har forklart.

BRUTT OPP: TV 2 var utenfor leiligheten til den siktede 27-åringen på torsdag i forrige uke, samme dag som politiet pågrep han. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Den siktede 27-åringen er ennå ikke avhørt av politiet. Hans forsvarer, advokat Lars Mathias Undheim, har tidligere uttalt at dette er etter råd fra ham. Onsdag sier imidlertid politiadvokat Vibeke Stolpe Ekeland at 27-åringen har sagt ja til å la seg avhøre.

De tre først pågrepne gjerningsmennene er alle varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Det er ventet at politiet fremstiller den fjerde mannen for varetektsfengsling fredag.