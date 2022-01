Sylvi Listhaug: – Viktig å få alle kort på bordet

Frp-lederen mener framgangsmåten med private middager og gåturer gir inntrykk av at stillinger fordeles på bakrommet. Nå vil hun ha klarhet i Vedums rolle i saken.

Sylvi Listhaug ønsker ytterligere informasjon om Jonas Gahr Støres kontakt med Jens Stoltenberg forut for søknaden til Stoltenberg

– Vi må ha alle kort på bordet, sier hun til TV 2.

Ønsker svar fra Vedum

– Det er også viktig å få vite hva finansminister Trygve Slagsvold Vedums rolle har vært. Hvor aktiv har han vært for å få Stoltenberg til å søke. Var han informert og involvert? spør Listhaug

Hun mener alle spørsmålene om vennskap, møter og habilitet må besvares.

– Når vi får høre om ting som foregår på bakrommet om middager og gåturer, så tror jeg det framstår for folk som kameraderi og at stillinger fordeles på bakrommet, sier Listhaug.

Hun sier hun vil stille spørsmål til Vedum for å avklare hva han visste.

– Dette er interessant for folk å vite. Det er først og fremst viktig å tenke på uavhengigheten til Norges bank, både innenlands og internasjonalt, sier hun.

– Ville det beste være om han (Stoltenberg, journ.anm.) trakk seg?

– Det må han selv vurdere. Han følger nok med på diskusjonen, sier Listhaug.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fikk skriftlig spørsmål fra Listhaug om Stoltenberg-samtalene som han først benektet – men så innrømmet i et TV 2 intervju.

– Fordi jeg nettopp aktivt unngikk å snakke med Stoltenberg om hans mulige kandidatur, svarte jeg nei da NTB spurte om jeg hadde hatt en samtale med Stoltenberg om stillingen, svarer Støre i et svar på Stortingets nettsider.

– Naturlig å opplyse

Bakgrunnen er at Støre unnlot å nevne at det hadde skjedd da han ble intervjuet av NTB 15. desember, før han sa det hadde skjedd i et intervju med TV 2 11. januar.

– Da TV 2 i januar spurte om jeg på noe tidspunkt hadde snakket eller kommunisert med Jens Stoltenberg om stillingen, var det likevel naturlig å opplyse om kommunikasjonen 24. oktober, skriver statsministeren.