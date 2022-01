Soldatene klargjør seg i gjørmete skyttergraver – Vi er klare til kamp

Krigen i Øst-Ukraina mellom ukrainske regjeringsstyrker og såkalte seperatister har pågått siden Russland annekterte Krimhalvøya i 2014. I gjørmete skyttergraver finner vi ukrainske vernepliktige. Deres liv kan bli satt på spill hvis konflikten eskalerer.

Situasjonen er mer spent enn noen gang. Russland nekter for at de planlegger en invasjon av Ukraina, men handlingene deres gjør at ingen føler seg trygge på hva som kan være russernes neste skritt.

Etter å ha kommet inn fra vakt, kan det være beroligene med en katt å kose med. Foto: AFP

Med militære supermakter som gjør sine siste diplomatiske forsøk på å unngå full krig, er det mange ukrainske soldater som uansett ikke stoler på løfter og avtaler som kommer fra Kreml.

Samtalene mellom den amerikanske og den russiske utenriksministeren fredag førte heller ikke til noen løsning, selv om partene hevdet samtalen førte til mer forståelse mellom dem.

Tror ikke på bedring

Det overrasker ikke de menige ved fronten. Hittil har alle forsøk på diplomatiske løsninger feilet, og så langt har krigen kostet mer enn 14.000 liv.

Dette tallet kan øke eksplosivt om det bryter ut full krig.

– Politiske samtaler vil ikke skade, men når det kommer til Putins standpunkt vil ikke noe hjelpe. Garantier om å ikke bli Natomedlem vil heller ikke stoppe ham. Han ønsker å returnere til Sovjetunionen versjon 2.0, sier Mykhailo (29) til AFP.

– Jeg er hundre prosent sikker på at samtalene ikke ender til vår fordel. Og selv om de skulle komme til en samtale, er ikke avtaler med Russland verdt papiret de er skrevet på, sier han.

Her ser vi en ukrainsk soldat ved Avdiivka, Donetsk (Photo by Anatolii STEPANOV / AFP) Foto: ANATOLII STEPANOV

Han og medsoldatene forteller at seperatiststyrkene bruker granater og maskinvåpen mot dem for å demonstrere styrke. De forteller også om observasjoner av troppeforflytning.

– Vi er klare for kamp, og skal klare å holde fienden tilbake, sier han.

Livet i brakkene

Øst i Ukraina har man allerede kjempet mot såkalte russlandvennlige separatister siden 2014. Kampene ved fronten kjempes i skyttergravene, og bilder derfra minner oss mest om kampscenene vi har sett i historiebøker og filmer fra første og andre verdenskrig.

Målet er å ta tilbake kontrollen i to områder som grenser til Russland, hvor kremlvennlige separatister står sterkt.

Soldatene bor i kummerlige brakker. Utenfor beveger de seg i kamuflerte strukturer og skyttergraver for å beskytte seg mot snikskyttere. Det er disse som kjenner på kroppen den drakampen som skjer mellom Putin, Biden og Nato.

I skyttergravene og brakkene forsøker soldatene å skape en levelig tilværelse Kjæledyr brukes både til å roe ned sammen med og som trygghet ute på vakt.

– Dyrene har ikke skyld i krigen, sier soldaten Volodymyr til AFP.

SELSKAP: To valper løp mot soldaten Volodymyr i skyttergraven. Dette bildet er fra april i fjor. Reuters. Foto: OLEKSANDR KLYMENKO

Dyrene er ikke bare tilstede for selskap og motivasjon. De kan også varsle hendelser før mennesker oppdager noe. Hunden Jessica gjør at soldatene føler seg tryggere når de skal ut på vakt.

– Hun hører godt, som alle hunder. Det er tryggere å gå til post med henne, sier Mykyta til AFP.

– Hun bjeffer eller knurrer hvis fienden er på vei. Det er både tryggere og roligere med henne, sier han.

Soldaten Mykyta koser med Jessica som følger trofast med til skyttergravene. Foto: ANATOLII STEPANOV

– Hunden advarer oss før det smeller granater. Hun løp og gjemte seg i et hulrom og vi forsto at noe var på gang. 5-10 minutter senere smalt det, forteller Dmytro.

De har også katter hos seg i de sparsommelige brakkene. De ses på som maskoter, og blir passet godt på.

– Dette er vår mini-maskot, men de har gitt den så mye mat at denne mini-talismanen ble så tjukk at den falt, sier Dmytro mens han klapper på katten Chernukha.

– Man kommer for eksempel tilbake fra post og legger seg ned. Da kommer Chernukha og legger seg på magen din og forlanger kos. Det virker beroligende, sier han.

Katter holder soldatene med selskap, og holder også brakkene fri for rotter og mus. (AP Photo/Felipe Dana) Foto: Felipe Dana

– Han har bodd her hos oss i to måneder, og dreper alle musene. Det er en flink katt.

Mobiliserer styrker

Russland har sendt 100.000 soldater til grensen. Kreml krever garantier for at Ukraina og andre tidligere sovjetstater forblir utenfor Nato, men dette er ikke Nato villige til å gi.

Generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg, hevder Europa ikke har vært nærmere krig på 30 år.

Den russiske forsvarsministeren har akseptert en invitasjon fra sin britiske kollega om å møtes for å drøfte situasjonen i Ukraina.

Også i byene forbereder man seg på krig. Her øver de i en park i Kyiv lørdag. (AP Photo/Efrem Lukatsky) Foto: Efrem Lukatsky

Forsvarsminister Ben Wallace inviterte sin russiske kollega Sergej Sjojgu til London for å drøfte aktuelle sikkerhetsspørsmål, blant annet Ukraina.

Sjojgu ber i stedet om at møtet holdes i Moskva, siden de forrige bilaterale samtalene i 2013 fant sted i London.

En talsmann for det britiske forsvarsdepartementet sier at de vil gjøre alt de kan for å stabilisere situasjonen i Ukraina, og at de er i kommunikasjon med den russiske regjeringen.