Gi idretten arbeidsro

Én positiv hurtigtest i Asker var nok til at to hockeykamper måtte avlyses. Det viser hvor skjør situasjonen er i lagidretten med dagens karanteneregler, og hvorfor regjeringen nå må lytte til idrettens desperate bønn.

Koronaen stikker nok en gang kjepper i hjulene for idretten. Ulike land har så langt hatt ulike strategier for hvordan man skal kunne drive med toppidrett selv om smittetallene stiger, og Norge befinner seg definitivt i den strenge enden av skalaen. Det skaper nå store problemer i hockey-Norge.

I LaLiga spilles kamper til tross for pågående covid-utbrudd i lagene. Der plukkes de spillerne som har testet positivt ut av troppen, mens de som tester negativt får spille. Så lenge du har 13 spillere tilgjengelig, er det game on i Spania. Det regelverket har blant annet gjort at Barcelona reiste til Mallorca for å spille kamp til tross for at de hadde 17 spillere ute med enten korona, skader eller suspensjon. Kontrasten til norsk toppidrett er vanvittig stor.

Enorme ringvirkninger

En lignende løsning for Fjordkraftligaen er umulig med dagens regelverk. Så lenge fysisk kontakt med en person som tester positivt automatisk gjør at du defineres som nærkontakt, vil ett enkelt smittetilfelle skape enorme ringvirkninger. Akkurat nå er det hockeyen som lider, men dette vil også gjelde alle andre kontaktidretter.

I fjor ble norsk hockey rammet av flere større smitteutbrudd. Da var det naturlig at kamper måtte utsettes. Nå er situasjonen en annen. Nå er det karantenereglene, ikke store smitteutbrudd, som skaper problemer. Det hjelper ikke at resten av laget tester negativt så lenge én spiller har testet positivt. Hele gjengen må i full karantene i minimum tre døgn.

Til tross for strenge smittevernrutiner er smittesituasjonen i Norge nå slik at idretten ikke klarer å holde smitten helt ute. Den siste tiden har kamper blitt utsatt på løpende bånd. Foreløpig skal det være mulig å finne plass i kalenderen for alle kampene som har blitt utsatt, men det går en grense. Man har ikke uendelig med datoer å ta av hvis serien skal kunne fullføres i tide. Det tette kampprogrammet i Fjordkraftligaen gjør at ett enkelt smittetilfelle i verste fall kan føre til at hele fire kamper må avlyses.

Hvert eneste smittetilfelle i tiden fremover vil gjøre jobben enda litt vanskeligere. Frykten er at man heller ikke denne vinteren klarer å fullføre serien. Det ville være en vanvittig stor nedtur hvis man heller ikke i år får fullført serien eller spilt sluttspill. Det jobbes på spreng for å få omberammet kamper, og klubbene hiver seg rundt på kort varsel. Senest i dag har Grüner informert om at de får besøk av Storhamar i morgen, etter at den opprinnelige kampen mot Manglerud Star er avlyst på grunn av korona.

Både klubbene og forbundet gjør alt de kan for å holde Fjordkraftligaen i gang, men det er neppe bærekraftig i lengden. Kapasiteten i landets ishaller er allerede sprengt. Det er ikke enkelt å finne plass til stadig flere utsatte kamper i et allerede tett kampprogram.

Hockey-Norge balanserer akkurat nå på en knivsegg. Kampen for å holde smitten på avstand pågår for fullt, men med skyhøye smittetall i resten av samfunnet blir kampen stadig tøffere.

Selv om hockeyen så langt i pandemien har vært hardere rammet enn andre lagidretter, vil også andre kontaktidretter møte de samme utfordringene så lenge all fysisk kontakt gjør at du defineres som nærkontakt.

Bønn til regjeringen

Boosterdoser kan være løsningen på problemet. I dag er det slik at alle som har fått en boosterdose for minimum én uke siden er unntatt smittekarantene. Etter hvert som landets hockeyspillere får tredje dose, vil de dermed kunne spille kamper selv om enkeltspillere er smittet. Men det er ikke bare bare å rulle ut vaksinering i hockeyklubbene. Man kan ikke få oppfriskningsdose før det har gått minimum 20 uker siden dose to, og det kan være stor variasjon i spillerens vaksinestatus.

Det er heller ikke gitt at karantenefritaket for alle som har fått tredje dose blir stående. Dette unntaket kom fordi oppfriskningsdose ga god beskyttelse for å bli smittet av Delta, men vi vet ikke om det også gjelder for Omikron. Vi vet heller ikke om myndighetene vil la dette karanteneunntaket stå hvis omikronsmitten blant vaksinerte skyter i været.

Nå må idretten snart få arbeidsro, og slippe den evige kampen for å holde hodet over vannet.

Idrettens ledere har plutselig måttet bli eksperter på smittevern og karanteneregler i stadig endring. Slik kan det ikke fortsette. Det er ikke mulig å planlegge langsiktig i et landskap som hele tiden endrer seg. Nå må idretten snart få arbeidsro, og slippe den evige kampen for å holde hodet over vannet.

På fredag skal regjeringen legge frem sine oppdaterte vurderinger, tiltak og regler. En samlet idrettsbevegelse har stilt flere konkrete krav som bør lyttes til. Hvis det skal være mulig å drive med lagidrett på toppnivå i Norge, så må vi få på plass karanteneregler som er tilpasset idretten. Med streng smittevernprotokoll, hyppige tester og en stor andel fullvaksinerte utøvere bør det være mulig å finne en løsning der ikke én enkelt positiv test sender et helt lag i karantene.