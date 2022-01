Kolstad presenterte landslagsduo: – Det har vært mange rykter, men det føles godt at det nå er ute

Hardsatsende Kolstad fortsetter å styrke laget med landslagskvalitet, og presenterte onsdag to nye tilskudd i troppen under en pressekonferanse i Trondheim.

Gøran Johannessen har kontrakt med tyske Flensburg i halvannet år til og vil være klar for Kolstad sommeren 2023. Vetle Eck Aga spiller for IK Sävehof, men kan være spilleklar for Kolstad kommende sesong.

Johannessen er for tiden skadet, og går glipp av EM. Han blir klar fra sommeren 2023 og har signert kontrakt frem til sommeren 2027.

– Dette var en lengre prosess. Tingene starter tidlig, og Flensburg ville forlenge med meg. Så da satte jeg i gang et prosjekt med agenten min. Da Kolstad ville ha meg fra sommeren 2023, var jeg veldig fornøyd med å bli enige med dem om en fireårsavtale, sa Johannessen på onsdagens pressekonferanse.

Johannessen mener Kolstads ambisjoner er lik hans egne på håndballbanen.

– Hele poenget er at det passer sportlig. De ambisjonene Kolstad har, det passer med mine egne. Kampsituasjonen blir og annerledes enn i Tyskland. Men ambisjonene mine og Kolstad sine er å gjøre det sterkt i Europa. Kampprogrammet gjør at jeg nok kan spille håndball lenger enn om jeg hadde spilt i Tyskland lenger, sa Johannessen.

Overfor TV 2 gjør han det klart at valget føles helt rett.

– Det føles helt fantastisk. Det har vært mange rykter, men nå er det ute og det føles godt å fokusere på å bli frisk og spille håndball igjen. Jeg gleder meg til å spille igjen, fortalte han til TV 2.

Han legger ikke skjul på at han har snakket med noen av de andre landslagsspillerne Kolstad har signert.

– Det var selvfølgelig en betydning. Jeg har hatt god dialog med blant annet Sander Sagosen. For min del handler dette om å få en optimalisert treningshverdag om vi skal få et lag som kan kjempe i toppen av Europa. Når klubben har signert de spillerne de har, så er jeg ikke i tvil om dette blir en sportslig bra hverdag, slår han fast.

Med Johannessen og Aga i troppen har Kolstad nå hentet åtte landslagsspillere til storsatsingen. Aga har signert fra sommeren 2022 til sommeren 2025. Han var ikke tilstede på onsdagens pressekonferanse.

Sandar Sagosen og Magnus Abelvik Rød er i likhet med Johannessen ikke klare før sesongen 2023/2024. Torbjørn Bergerud og Magnus Gullerud er sammen med Aga klare til høsten, i tillegg til den islandske landslagsduoen Janus Dadi Smarason og Sigvaldi Guðjónsson.

Kolstad har som mål å bli Norges beste håndballag innen 2024, og ta Champions League-plassen fra Elverum.