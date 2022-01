Stortalentet Martin (17): – Jeg blir så forbanna

Han er født i 2004 og er kun 17 år gammel, men Martin Johnsen er allerede nå oppe og kriger med de store gutta i SHL.

Da han debuterte i oktober fikk han i ettertid mange lovord fra hockeykjennere. Blant de: «Han ser ut som en rund million». og "fremtiden ser lys ut for Färjestad».

– Det er en en av de største opplevelsene jeg har hatt. Før sesongen hadde jeg ikke så store forhåpninger om å få spille, sier Johnsen om debuten.

I månedene som har fulgt har han fått mer spilletid. Hans målsetning er nå å etablere seg som en fast spiller på Färjestads lag.

De siste månedene har han fått kjenne på hva det medfører å være toppidrettsutøver.

– Jeg måtte lære meg å skrive autografer. Jeg måtte bare en på sparket, sier Johnsen og ler.

FIKK SJANSEN: I oktober debuterte Martin Johnsen i SHL. Foto: Tobias Sterner / BILDBYRÅN

"Hans største talent"

Den tidligere landslagsspilleren og NHL-spilleren Ole-Kristian Tollefsen er trener for U20-laget til Färjestad. I et tidligere intervju med TV 2 sa han følgende om hva han mener er sin elev sitt største talent:

– Han er en av de som konkurrerer uansett hva han holder på med. Han har selvsagt utrolige ferdigheter på isen, men det er mange som har ferdighetene. Han hadde aldri kommet dit han har gjort hvis ikke han hadde det hodet. Det aller største talentet hans er hvordan han konkurrerer.

17-åringen er enig med Tollefsen i at mye av sitt talent er et klokt konkurransehode.

– Jeg tror det viktigste er at jeg er en såpass smart spiller. Jeg kan være litt gæren og ikke bry meg så om hva som kommer. Det gjelder å vise seg frem. Jeg er en ganske uredd type, sier han.

Färjestad-spilleren er sønn av Storhamar-legenden Pål «Magic» Johnsen. Han tror han har noe av de samme egenskapene som faren.

– Det er viktig for meg å vise at jeg vil være best, og konkurrere på trening og i kamp. Jeg er en ganske dårlig taper. For eksempel om familien spiller spill, så kan jeg bli forbanna. Jeg har fått det av fatter'n, sier han.

– Ble det noe spill med familien i jula?

– De tør ikke å spille mer. Jeg blir så forbanna, svarer Johnsen og ler.

NHL-speidere

På hver kamp han spiller er det speidere som følger ham. Flere ganger har NHL-speidere vært til stede og sett talentet i aksjon.

Johnsen lar seg ikke påvirke av at representanter fra gigantklubber følger med.

– Det har ikke så mye å si. Jeg kjente litt på det i begynnelsen, men så spiller man så har jeg spilt så mange kamper at jeg ikke lenger tenker så mye på det, sier han.

I november avslørte han overfor Hamar Arbeiderblad at NHL-klubber hadde tatt kontakt. Det ble da sagt at han skulle i samtaler med klubber etter nyttår. Foreløpig har ikke de samtalene blitt gjennomført.

7.- og 8. juli 2022 skal årets NHL-draft gjennomføres. Der vil Johnsen være en het kandidat.

– Hvis jeg blir draftet er jeg fornøyd. Jeg har et mål om å bli det i år, sier han.

– Har du noen forhåpninger om et spesielt lag?

– Hvis jeg blir draftet så er jeg egentlig fornøyd uansett. Vi får uansett muligheten til å vise oss frem for alle, svarer talentet.

LEI: Martin Johnsen er lei av alle koronarestriksjonene. Foto: Tobias Sterner / BILDBYRÅN

Lei begrensninger

Da TV 2 snakket med Johnsen tirsdag, var han akkurat ferdig med ti dager uten å være på is.

– Det er kjedelig. Man går glipp av ganske mye. Jeg skjønner at folk sin helse går først, men jeg er lei av at det ikke skjer så mye. Det er ingen forandring, sier han oppgitt.

– Du mener at det blir litt mye?

– Ja, jeg synes det kan bli litt i overkant mye. Det har gått litt hardt utover idretten. Samtidig skjønner jeg at vi ikke kan smitte andre lag osv, svarer han.

Til tross for restriksjoner har han og laget fått gjennomført de aller fleste kampene denne sesongen som normalt.

Johnsen mener at det han har forbedret mest denne sesongen er skøytegåingen.

– Du må ha ganske bra tempo for å henge med i SHL. Tempoet er noe jeg har vært nødt til å jobbe med for å holde nivået, sier han.

– Nesten enda viktigere

17-åringen er klar på at han en dag vil tilbake til moderklubben Storhamar, men talentet håper at det blir lenge til.

I mellomtiden følger han klubben tett fra utsiden, og det er ingen tvil om at følelsene er sterke for klubben fra Hamar vest.

– Hvordan har det vært å se klubben slite sånn denne sesongen?

– Jeg lider litt med dem nå og synes det er kjipt, men jeg har god tro på at det kommer til å bli bedre utover sesongen, svarer han.

– Hvor mye følger du med?

– Jeg følger med på alt. Det er den klubben i verden som betyr mest for meg. Det er der jeg har vokst opp. Det er nesten viktigere for meg at det går bra med Storhamar enn med Färjestad, svarer Johnsen.