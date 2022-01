Rune (59) er en av 150 isolerte: – Ubehagelig situasjon å være i

STRYN (TV 2): Mange er nå isolert etter at skredfare har stengt både Oldedalen, Lodalen og Flo for inn- og utkomst. – Småbarnsfamiliene har det aller verst, sier Rune Myklebust (59).

Ekstremværet «Gyda» har startet sine herjinger langs norskekysten.

Selv om det verste ventes onsdag ettermiddag og kveld, er allerede Oldedalen, Lodalen og Flo i Stryn kommune isolert.

I november 2020 ble veien inn til Oldedalen stengt av skred, og nå er 150 innbyggere innestengt i 2,5 døgn fordi myndighetene har vurdert skredfaren som såpass stor at ingen kan ferdes der.

– Det er klart at det er en ubehagelig situasjon å være i, sier Rune Myklebust (59), som er en av de isolerte.

ISOLERT: Rundt 150 mennesker er isolert i Oldedalen og Lodalen. Fredag kl. 09.00 skal vegvesenet ta en ny vurdering om veien kan åpnes. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Utrolig vanskelig

Han sier de enn så lenge har telefon og strøm, men at de tidligere har opplevd at også dette kan svikte.

– De som har det absolutt verst er småbarnsfamiliene. De som hver eneste dag må vurdere om det er trygt å sende barna. «Kan vi reise?», «hva gjør vi?». Det er en utrolig vanskelig situasjon for dem, sier Myklebust.

Akkurat nå er båt eneste mulighet til å komme seg inn og ut av dalførene. Været er altfor dårlig til å fly helikopter, og ordføreren føler med de isolerte innbyggerne.

– De er i en veldig trasig situasjon. Det er båt på vannet som er alternativet, og man kan jo tenke seg hvor «trivelig» det er i dette været. Hvis det skulle gå et skred, så er ikke en båt på vannet stedet jeg ville vært i alle fall, sier ordfører Per Kjøllesdal (Sp).

Ordfører Per Kjøllesdal (Sp) i Stryn sier kommunen trenger mer midler til skredsikring. Foto: Trine Svanholm Misje / TV 2

Trenger skredsikring

I november 2020 gikk det et 40 meter bredt jordskred over veien inn til Oldedalen.

I likhet med resten av Vestlandet, er befolkningen relativt godt vant til skred og skredfare.

Nå understreker likevel både Myklebust og ordfører Kjøllesdal at myndighetene må prioritere mer skredsikring i området.

– Dette må politikerne ta på alvor, for de har ikke noe alternativ. Vi er innelåst, og slik kan vi ikke ha det, sier Myklebust.

– Det er nå veldig tydelig for meg at når myndighetene skal prioritere skredmidler og utbedringer, så må stedene der man ikke har alternativ til hjelp for liv og helse vektes tungt, sier ordføreren.

– Gjort det vi kan

– Hvilke forberedelser har dere gjort før uværet?

– Vi har gjort det vi kan når det gjelder flom og flomfare. Vi har også hatt tett dialog med både entrepenører og egne folk. Problemet vårt nå, er de to dalførene, og de får vi ikke gjort noe med, sier Kjøllesdal.

Han sier Stryn kommune er nødt til å bruke den beredskapen de har.

BLOKKERT: Veien inn til Oldedalen og Lodalen i Stryn kommune er nå stengt på grunn av ekstremværet Gyda Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Den mest intense perioden

Direktør for skred- og vassdragsavdelingen i NVE, Brigt Samdal, sier til TV 2 at uværet kommer inn fra vest og treffer Vestland fylke først, før det ganske raskt brer seg nordover.

– Utover dagen og fra klokka seks i kveld til seks i morgen kveld vil vi ha den mest intense perioden. Dette bygger seg opp med mer og mer vann, så det er først ut mot torsdagen at vi virkelig vil se effekten av det, sier Samdal.

NVE har sendt ut tre røde varsler i Møre og Romsdal, og deler av Trøndelag.

PASSER PÅ: Brigt Samdal i NVE sier de følger utviklingen rundt ekstremværet Gyda tett. Foto: Terje Pedersen

– Rødt nivå er det høyeste nivået av farevarsler vi har, så vi forventer en veldig krevende situasjon onsdag og torsdag. Vi vil få et utall skredutfordringer i bratte Vestlandsfjell, sier Samdal.

Har du bilder eller video av uværet? Tips TV 2 her!

NVE oppfordrer folk til å vurdere hvor mye en har behov for å reise, og være ute.

– Dette er et godt vær for å være inne, også må Gyda få herje fra seg de neste dagene, sier han.