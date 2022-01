Januar kan være en ekstra krevende måned for alle som ferdes på veiene. Været kan forandre seg mye og fort – det ser vi godt akkurat nå.

Det går nemlig fra ekstremvær i flere deler av landet – og så til å bli mye kaldere.

– I løpet av en uke får store deler av landet oppleve både styrtregn og påfølgende kaldt vær. Kjør forsiktig, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge.

Senke farten

Store nedbørsmengder fra ekstremværet Gyda gjør at Meteorologisk institutt advarer om mulig flom og skred. Rødt farevarsel er sendt ut for sørlige Trøndelag og Møre og Romsdal. Oransje varsel er sendt ut i Sogn og Fjordane, Innlandet, nord i Trøndelag og Hordaland.

– I de verste timene ville jeg latt bilen stå. Og må du ut, husk å avpasse farten etter kjøreforholdene. Mye nedbør, januarmørke og vann i veibanen, gjør at du må senke farten. Det blir også vanskeligere å se forgjengere når været blir så ekstremt. Her må også fotgjengerne hjelpe til for egen sikkerhet ved å huske å ha på seg godt synlig refleks sier Ytre-Hauge, i en pressemelding.

Holkeføre er noe av det mest krevende du kan oppleve som sjåfør. Her kan det være omtrent null feste på isen. (Foto: TV 2)

Bremselengden øker

Mot helgen og til neste uke faller temperaturen flere steder i landet, ifølge værmeldingene.

– Det er på nullføre det er glattest på veiene, så da må du også være forsiktig hvis du skal ut og kjøre. Det er for sent å senke farten når bilen ligger i grøfta. Husk at bremselengden øker, både når det er mye vann i veibanen og når det er glatt. Tilpass kjøringen etter forholdene, med riktig fart og riktig avstand sier fagsjefen i Frende.

Gode råd for kjøring under krevende forhold Sørg for at du har gode og riktige dekk

Hold tilstrekkelig avstand til bilen foran deg

Sjekk føret og avpass farten

Ro ned og ikke stress – det viktigste er å komme trygt fram

Når du kjører bil skal du ikke holde på med andre ting, som for eksempel mobilen Kilde: Frende Forsikring

