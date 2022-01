Erling Braut Haaland og Caroline Graham Hansen tildelt NFFs gullball for 2021

Erling Braut Haaland og Caroline Graham Hansen er for andre år på rad kåret til Norges beste mannlige og kvinnelige fotballspiller.

Prisen i regi av Norges Fotballforbund ble tildelt onsdag. Det var vanskelig å komme utenom de to internasjonale superstjernene, som også vant 2020-prisene.

Haaland hadde et kjempeår for både klubb- og landslag i 2021. Han ble toppscorer i mesterligaen forrige sesong, og han havnet på 11.-plass i France Footballs Ballon d'Or-kåring i november.

Graham Hansen vant på sin side alt hun kunne vinne med Barcelona, både Mesterligaen samt serien og cupen i Spania. Hun har også markert seg positivt for Norge i VM-kvalifiseringen.

Graham Hansen innkasserer sin tredje gullball, mens Haaland har vunnet to ganger.

Totalt ble det 49 scoringer for klubb- og landslag.

– Det er ekstra spesielt at man får det av sine egne. Det betyr at folk setter pris på det jeg gjør. Det er gratis motivasjon til å fortsette, sier Haaland til fotball.no.

– Dette var veldig, veldig hyggelig. Det betyr at man har gjort noe bra, og jeg setter veldig pris på det. Det er alltid hyggelig å få bekreftelse på at man har gjort en god jobb, sier hun.

De to norske superstjernene var også begge nominert i kategorien årets spiller i verden i FIFA-kåringen The Best som sendes hos TV 2 førstkommende mandag.

