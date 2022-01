En fjerde person siktet i Tolga-saken

Det opplyser Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

Politiet søker nå etter personen, og etterforsker fortsatt saken med full styrke.

Totalt fire personer er siktet for frihetsberøvelse etter at en 20 år gammel mann ble bortført fra sitt hjem i Vingelen i Tolga kommune i starten av januar.

Tre av dem sitter nå varetektsfengslet. De er i alderen 23 til 27 år, og har alle tilknytning til den samme byen på Østlandet. To av dem er tidligere straffedømt, blant annet for narkotikalovbrudd.

Ble skutt

Under bortføringen natt til 2. januar ble den 20 år gamle mannen skutt, med foreldrene som vitner.

BISTÅR: Advokat Helge Hartz representerer den fornærmede familien. Foto: Olav T. Hustad Wold / TV 2

Familiens bistandsadvokat, Helge Hartz, har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelse onsdag.

Harald Grape, som forsvarer den 24 år gamle mannen som først meldte seg for politiet, sier til TV 2 at han ikke var kjent med den fjerde siktelsen.

– Har andre personer utover de som er pågrepet vært tema i avhør?

– Det kan jeg ikke kommentere, sier Grape.

Etterforsker gjeldsmotiv

TV 2 har opplysninger om at den 20 år gamle mannen skyldte noen penger, og at dette skal være motivet for bortføringen.

Politiet har også bekreftet at dette er noe de ser nærmere på.

– En av hypotesene vi etterforsker er at gjeld er innblandet i dette, utover det ønsker vi ikke gi ytterligere kommentarer om motiv og bakgrunn, har politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland tidligere sagt til TV 2.

Ifølge Hamar Arbeiderblad har kidnappingen sin bakgrunn i et belastet miljø på Hamar, der 20-åringen i en periode har hatt tilhold.

En gang i løpet av de siste ukene har han, ifølge lokalavisen, blitt ranet for varer og kontanter. Følgelig skal han ha hatt en betydelig gjeld.

Ifølge TV 2s opplysninger følger politiet på Hamar tett med på det aktuelle miljøet i kjølvannet av kidnappingssaken.

Politiet vil holde en orientering for pressen på politihuset i Elverum klokken 15 i dag.

Kjørte av veien - tok taxi

Da 20-åringen forsvant omkring klokken 02 natt til søndag 2. januar, tok det om lag et døgn før politiet meldte at han var kommet til rette igjen.

TV 2 har tidligere fortalt flere detaljer om hva som skjedde, og hvor han var i timene han var borte.

Samtidig som politiet satte opp grensekontroll på fylkesgrensa mellom Innlandet og Trøndelag, hadde kidnapperne satt kursen sørover, nedover Østerdalen.

På Koppang ved Stor-Elvdal kjørte de av veien og havnet på en potetåker.

FERSKE SPOR: Kidnapperne havnet på dette snødekte jordet. Foto: Harald Jacobsen / TV 2

På potetåkeren forlot gjerningsmennene bilen de hadde leid, og tok taxi videre. Ifølge TV 2s opplysninger dro gjerningsmennene og 20-åringen til en leilighet på Hamar.

Taxisjåføren er avhørt av politiet, men TV 2 er ikke kjent med hva han har forklart.

Dukket opp på flytoget

I løpet av søndag 2. januar blir 20-åringen sluppet løs av gjerningsmennene i Drammensområdet. Derfra kommer han seg til Oslo.

Klokken 20:37 går han på den fremste vognen i flytoget, som er på vei til Gardermoen.

– Han hadde mistet telefonen sin og ba om å få låne min, sånn at han kunne ringe hjem. Vi har jobbtelefoner, så jeg lånte ham den. Han snakket med moren sin, men jeg hørte ikke så nøye etter. Han så sliten ut, sier flytogverten.

LÅNTE TELEFON: Den bortførte 20-åringen lånte en telefon for å fortelle foreldrene at han var kommet til rette. Foto: Frode Sunde / TV 2

Fremme ved Oslo lufthavn går 20-åringen av toget. Flytogverten ser at han ikke har billett, og at han snakker med en vekter.

Omkring 20 minutter senere får flytogverten en telefon fra Innlandet politidistrikt. De vil vite hvordan 20-åringen ser ut, hva han har på seg og hvordan han fremstod.

– «Du har kanskje lest om Tolga-saken» sa de, og da skjønte jeg jo hva det var, sier flytogverten.

20-åringen kommer seg etter hvert på Vy sitt tog fra Gardermoen til Lillehammer. Sent på kvelden går han av toget på Hamar, der han møtes av politiet.

Saken oppdateres!