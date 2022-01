Lovpriser kjæresten etter legendarisk bragd: – Har vært en ære

– Det er helt ufattelig. 47 slalåmseiere, men ikke bare det: Hun kommer rett fra koronasykdom, sier Kilde til TV 2 etter onsdagens besiktigelse i Wengen.

Shiffrin skrev seg inn i historiebøkene da hun slettet Ingemar Stenmarks legendariske rekord på 46 verdenscupseiere i samme disiplin (storslalåm) da hun hun vant kveldsslalåmen i Schladming tirsdag kveld.

– Hun er egentlig en utøver som er best når hun har kontinuitet i skikjøringen sin. Når man ligger inne i ti dager, uten å trene, så mister man selvtillit. I førsteomgangen følte hun seg fram, før hun klinker til i annenomgangen på den måten. Det er helt rått. Hun er en komplett utøver med «skills» ingen andre har.

Aleksander Aamodt Kilde er klar for tre fartsrenn på tre dager i Wengen. Her fra trening i Val Gardena i desember. Foto: AP

– Jeg har grått mye i det siste. Det føles som om dette ikke skjedde, sa Shiffrin på ORFs TV-sending etter løpet.

De siste årene har vært alt annet enn enkle for stjernealpinisten fra Colorado. Tiden etter at faren Jeff gikk bort for to år siden har vært knalltøff, og hun tidligere vært åpen om at hun slet lenge med motivasjonen.

– Jeg tenkte bare at jeg egentlig ikke bryr meg om noe i livet. Det har vært en lang prosess å få den motivasjonen og følelsen av å faktisk bry seg tilbake. Jeg har flere gode dager enn dårlige nå, men det er fortsatt vanskelig, sa hun nylig i et intervju på amerikanske NBCs Today-program.

Heldigvis har hun slått knallhardt tilbake.

Husker du dette fra sesongåpningen i Sölden?

– Det har vært en ære å få være med på den utviklingen hun har hatt det siste året. Jeg kom inn et år etter at faren gikk bort, og mye hadde selvsagt skjedd på det året allerede. Men de stegene hun har tatt enda et år nå, har vært helt fantastisk å være med på. Hun overrasker meg mer som person, enn som idrettsutøver for å være helt ærlig. En fantastisk dame!