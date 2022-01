Forvaringsdømt drapsmann (42) dømt for valdtekt

I 2006 blei 42-åringen dømt til forvaring for drapet på kjærasten. Under prøvelauslating mishandla han to kvinner og valdtok den eine.

Tysdag denne veka blei mannen på nytt dømt for valdtekt, også dette var kjærast og sambuar. I dommen står det at mannen truga med å drepe ho og grave ho ned.

Den 42 år gamle mannen som er busett i Agder blei i 2006 dømt for å ha drepe den dåverande kjærasten sin. I tillegg blei han dømt for trugslar mot ho og politiet, vald mot far sin og oppbevaring av hasj. Mannen blei dømt til forvaring i 12 år og 8 månadar.

Kravde fengsel – fekk gå fri

I 2017 fekk mannen kome på prøvelauslating og flytta heim til familiegarden kor han budde åleine. Frå 2018 til 2021 gjorde han ei rekke lovbrot. To gongar blei han varetekstfengsla for bruk av narkotika og brot på prøvelauslatinga. I 2019 blei han sikta og varetekstfengsla for vald mot kvinna han halvanna år seinare valdtok.

Medan påtalemakta kravde mannen gjeninnsett i forvaring i september 2019, tok ikkje Agder lagmannsrett kravet til følge.

Flykta ut vindauget

I 2021 var mannen kjærast med ei kvinne som også hadde rusproblem. I mai same året køyrde mannen til kvinna sin bustad kor paret begynte å krangle etter å ha rusa seg. Den fornærma kvinna skildrar han som heilt «rabiat» i vitneavhøyr. Mannen heldt fast kvinna medan han slo, lugga og beit ho og truga med å drepe ho.

«Dette har så vidt begynt», skal mannen ha sagt ifølge vitneavhøyret.

Vidare fortel kvinna at ho låste seg inn på badet kor ho klarte å flykte ut vindauget. Mannen sprang ut og etter ho og drog ho inn igjen. Der heldt valden fram, og på morgonkvisten blei kvinna også valdteken av den dåverande kjærasten.

Frå dommen står det:

«Det hun var mest redd for var at han skulle ta henne med i bilen og gjøre alvor av truslene om å drepe henne, siden han var så annerledes, mer voldelig enn tidligere, og hun visste han hadde drept en tidligere kjæreste for mange år siden.»

TRAUMATISK: Kvinna sin bistandsadvokat Mojdeh Allahpour (t.v) seier kvinna slit den dag i dag. Bildet er frå ein annan rettsak. Foto: Jil Yngland

Kvinna sin bistandsadvokat, Mojdeh Allahpour, seier den svært traumatiske opplveinga har påført kvinna store påkjenningar.

– Ho har slite, og slit framleis, med omfattande psykiske etterverknadar, men uttrykker stor letting over domsresultatet og det faktum at retten har lagt avgjerande vekt på hennar forklaring, skriv Allahpour i ein e-post.



Trekantdrama

Eit av bevisa som fekk mannen dømt er lydopptak frå mobilen hans. Ifølge han ville han vise korleis «hun er og kan være» . Krangelen dei hadde dreidde seg om ei anna kvinne som fornærma meinte mannen hadde eit forhold til. Også denne kvinna blei utsett for vald frå mannen.

Den andre kvinna flytta inn til mannen på garden hans i februar 2021 etter å ha kome ut frå varetekstfengsling, og medan kjærasten var på avrusing. Ho og mannen begynte å krangle om den første kvinna. Eit samtaleemne som også førte til vald.

Også denne kvinna forsøkte og rømme, men mannen fekk tak i ho og drog ho inn igjen. Ho kalla også mannen rabiat då han blei sint. Kvinna var fleire gongar i kontakt med politiet om valden ho blei utsett for. Det var også andre vitne. I ettertid har kvinna endra forklaring og sagt at ho melde mannen til politiet på grunn av kjærleikssorg og hemn.

Dømt igjen

Ifølge dommen har det gjennom åra blitt diskutert om mannen har personlegdomssforstyrring fordi han fungerer dårleg sosialt, har avgrensa emosjonell kompetanse og intellektuelle ressursar under gjennomsnittet. Men dei sakkyndige har konkludert med at han har ADHD og emner i nedre del av det normale variasjonsområde.

Mannen blei tysdag dømt for vald og valdtekt mot kjærasten i mai 2021. Sjølv om den andre kvinna endra forklaring blei han også dømt for vald mot ho, på grunn av bevis frå avhøyr, videoopptak og vitne.

Mannen er dømt til seks år forvaring, med ei minstetid på fire år. Han er også dømt til å betale 190.000 kroner i erstatning til kvinna han valdtok.