Smuglet med seg sminke på gården

Årets sesong av «Farmen kjendis» er endelig i gang, og deltakerne skal nok en gang leve slik man gjorde for hundre år tilbake.

Det vil si at relativt moderne gjenstander, som mobiltelefoner, klokker, skjønnhetsprodukter og snus, ikke er tillatt inne på gården.

For noen av deltakerne var det likevel uaktuelt å leve uten noen av de nevnte tingene.

Skjønnhetssalong

Øyunn Krogh (26) innrømmer at hun og Sophie Elise Isachsen (27) var blant dem som smuglet med seg sminke og skjønnhetsprodukter inn på gården. Sammen drev de sin private «beauty-salong» under oppholdet.

Isachsen hadde med vippeserum, mens Krogh tok med seg brynsfarge.

– Jeg synes det er så morsomt fordi da du sa at du hadde med vippeserum, så tenkte jeg bare: Å fy søren, hvor «shallow» kan vi være? sier Krogh i et intervju med God kveld Norge.

Hun forteller videre at hun var glad for at hun hadde med seg sminken.

– Ja, det var helt fantastisk. Du farget vippene mine, legger Isachsen til.

Redd for hårstrikkene

Mens noen tok sjansen på å smugle inn diverse produkter, var musiker Adam Ezzari (23) livredd for å ta med noe ekstra.

– Jeg hadde med sånn tre eller fire hårstrikker. Jeg bare: nei, de kommer til å finne dem, de kommer til å ta hårstrikkene mine! Hva skal jeg gjøre? innrømmer musikeren.

For det er nemlig ikke helt risikofritt å smugle ting inn på Farmen-gården. Noen slapp billig unna, mens for eksempel Niklas Silseth Baarli (32) fikk klærne og lommene sjekket av produksjonen.

Den tidligere «SKAM»-skuespilleren var en av dem som slapp billig unna:

– Jeg ble ikke sjekka, de sa ingenting. De bare sa: vær så god, gå. Så hvis det er noen som skulle tatt med noe, så var det meg, forteller Ezzari.

Han forteller videre at hvis det er noe han skulle tatt med, så er det mat. I første episode ser vi at i det deltakerne gjør sin ankomst på gården, så sier Ezzari at han er skrubbsulten. Noe som kan være uheldig da tilgangen på mat er knapp.

– Hvem drar sulten på «Farmen»? Det er jo helt utrolig, svarer Krogh.