Freser etter takling mot skrittet: – Klart jeg ble sint

Situasjonen, som du kan se øverst i artikkelen, oppsto med 6.35 igjen av andre periode under tirsdagens kamp i Schjongshallen.

Ringerikes stjernespiller David Åslin første hoceykølla opp mellom beina på Storhamar-spiller Jan Brejčák som gikk i isen, før det ble basketak.

Svensken måtte sette seg i to minutter.

– Det er en soleklar spearing av Åslin. Dommerne ser ikke situasjonen skikkelig og gir to minutter for slashing, sier TV 2s ishockeyekspert Jesper Hoel.

Han er tydelig på hvilken straff han mener dommer Marcus Vinnerborg burde gitt.

– Åslin burde blitt sendt av og fått resten av kampen på tribunen, sier han.

IKKE FORNØYD: Andreas Øksnes reagerte kraftig på David Åslins takling i tirsdagens kamp. Foto: Fredrik Hagen

Reagerte

I etterkant av situasjonen var Storhamar-spiller Andreas Øksnes raskt borte og sa sin mening til Åslin om situasjonen.

– Jeg kom rett fra boksen og så at vi hadde en situasjon hvor vi kom to mot to. Slik jeg ser det så er det en krystallklar spearing. Det er rart at ikke dommeren ser den og klarer å gi mer enn to minutters straff. Det er ikke pent, sier han.

– Kan du forklare hva du mener Åslin gjorde?

– Han ligger etter og har havnet bakpå. Da velger han å kjøre tuppen av køllebladet opp mot skrittet og mellom beina på han, svarer Øksnes.

– Hvilken straff mener du han burde fått?

– Jeg mener det er fem minutter og kampstraff. Jeg vet at det er nye regler om at dommerne kan gå inn og se på situasjoner på video. Jeg vet ikke om det var mulig der, men om det er mulig så er det rart at de ikke velger å benytte seg av muligheten da folk reagerte så tydelig på det, svarer han.

Det var ikke bare den situasjonen som gjorde at Øksnes reagerte så kraftig.

– Så klart ble jeg sint. Det var litt på grunn av spearingen og litt fordi sist vi møtte de her så taklet de en av våre spillere rett i hodet, slik at han gikk ut med hjernerystelse. Det var to situasjoner jeg var sur for, sier Storhamar-spilleren.

Til info: I Det offisielle regelverket som følges er reglene for kampstraff følgende: "Dommeren kan etter egen vurdering idømme kampstraff til en spiller som setter motstanderen i fare med en spearing. En slik vurdering skal gjøres basert på alvorlighetsgraden av forseelsen, alvorlighetsgraden av kontakten, graden av vold og generelt kritikkverdigheten i handlingen."

Spearing er når en spiller bruker bladet på hockeykølla til å "støte" en motstander.

Ikke enig

Åslin har hørt noe av uttalelsene til både Øksnes og Hoel. Han er ikke enig med dem.

– Jeg har ingen kommentar til det, sier han.

– Mener du at to minutter var en rettferdig straff?

– Ja, det synes jeg, svarer Åslin.

TV 2 har foreløpig ikke lyktes med å komme i kontakt med gårsdagens hoveddommer Karl Johan Marcus Vinnerborg.

Ringerike vant på imponerende vis tirsdagens kamp. Det endte 3-0, i det som var en nitrist forestilling av Storhamar.