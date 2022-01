Støre om habilitetspørsmålet: – Jeg mener det er ryddig

De siste dagene har det kommet mange reaksjoner på at Jens Stoltenberg er aktuell som ny sentralbanksjef.

Blant annet mener Høyre at det skapes inntrykk av at mye makt sentraliseres i samme eksklusive vennegjeng.

– Når et bredt storting har vist uro og skepsis til dette, bør regjeringen lytte til det og ta det med i vurderingen, sier Erna Solberg til TV 2.

Statsminister Jonas Gahr Støre forklarer at han har hatt korte samtaler med Nicolai Tangen og Jens Stoltenberg om sentralbanksjefstillingen. Han benekter likevel at det dreier seg om at de har hatt diskusjoner om stillingen.

– Nicolai Tanken tok opp at Jens Stoltenberg har erfaringen som skal til for å ha en slik stilling. Da jeg sa at skulle det bli aktuelt at han ble søker, ville jeg være inhabil, sier Støre til TV 2.

Dette skjedde i en privat middagsituasjon.

– Det er ikke noe problematisk å diskutere saker og bli opplyst gjennom private middager. Det mener jeg er ryddig, sier han.

Han har også snakket med Stoltenberg under en tur. Stoltenberg nevnte at han var interessert i stillingen.

– Da svarte jeg at det kan vi ikke snakke om, noe Stoltenberg umiddelbart forsto, sier Støre.

Mange har reagert på at Støre benektet at han hadde snakket om stillingen med Tangen eller Stoltenberg når han senere innrømmer at han likevel snakket med dem.

– Poenget har hele tiden vært at diskusjoner om den stillingen har ikke eksistert, og det står jeg ved, sier Støre - som mener han ikke har noe å beklage.

Uro og skepsis

Sylvi Listhaug (Frp) mener det er viktig å få besvart en rekke spørsmål i saken, og om alle kort er på bordet.

– Vi er helt avhengig av å ha et Norges Bank som er helt uavhengig og som oppfattes slik både i innland og utland, sier hun.

Erna Solberg (H) mener at bildet som ble tegnet da partene først benektet at de hadde snakket sammen om stillingen for så å innrømme at de likevel har snakket sammen bidrar til uroen rundt saken.

– Bildet som tegnes er at det er en liten gruppe som har snakket mye om denne saken, sier hun.

Justisdepartementets lovavdeling har siden desember vurdert om Nato-sjef Jens Stoltenberg er habil til å fungere i jobben som sjef for Norges Bank. Konklusjonen deres er at det er han på generelt grunnlag.

De skriver imidlertid at det vil kunne oppstå enkeltsaker hvor Stoltenberg blir inhabil på grunn av sitt nære vennskap med statsminister Jonas Gahr Støre.

Ga to ulike svar

Både statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Nato-sjef Jens Stoltenberg har tidligere nektet for at de to har snakket sammen om stillingen som sentralbanksjef, som Stoltenberg ønsker.

Mandag kunne TV 2 fortelle at dette ikke stemte og at Stoltenberg hadde tatt opp jobben med Støre i oktober.

I et svar til Sylvi Listhaug forklarer Støre hvorfor han har gitt to ulike svar på dette. Han forklarer at han i det han ble statsminister meldte fra til regjeringsråden om sin inhabilitet i vurderingen av Stoltenberg til sentralbanksjefstillingen hvis det ble aktuelt.