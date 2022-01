Støre svarte Listhaug etter TV 2-artikkel: – Vi er i dialog med idretten

TV 2 kunne tirsdag fortelle om hvordan de svimlende høye strømprisene rammer breddeidretten.

Hos Sola Turn steg strømregningen steg fra 225.000 i 2020 til 567.000 kroner i året i 2021. Til syvende og sist er det foreldrene som må betale.

– Strømregningen i fjor ble dekket av oppsparte midler vi egentlig skulle bruke på å bygge ny hall og kjøpe inn masse kjekt utstyr med, som vi nå heller må bruke på strøm, sukket Jørn Arild Vika.

Breddeklubben Nærbø IL opplyste om en strømregning som hadde steget fra 7000 kroner for november 2020, til 95.000 kroner for november 2021. Totalt for 2021 steg strømregningen fra 450.000 kroner for driften i 2020, til over én millioner kroner for 2021 – og det var før strømregningen for desember hadde ankommet.

– Det er jo store utfordringer for idrettslaget å dekke disse kostnadene. Vi må finne disse pengene en plass. Det er jo penger vi ikke har lagt inn i budsjettet, fortalte daglig leder Toini Underhaug.

I Stortingets spørretime etterlyste FrP-leder Sylvi Listhaug et svar fra statsminister Jonas Gahr Støre om hvordan regjeringen ville hjelpe breddeidretten. Hun viste til TV 2s artikkel, og ba statsministeren iverksette tiltak.

– President, jeg er klar over utfordringene idrettslagene har med haller og uteanlegg. Dette treffer hele landet, og det er en ekstraordinær situasjon som gjelder hele Europa og Norge, svarte Støre, før han slo fast at regjeringen jobber for å få støtteordninger på plass for å hjelpe breddeidretten med strømregningene:

– Vi har satt inn kraftfulle tiltak for husholdningen, og er nå i dialog med idretten og andre sektorer for hvordan vi kan komme dem til unnsetning, sa Støre.

Han kunne ikke si når en eventuell strømsstøttepakke kan være på plass for breddeidretten.

– Når det gjelder Idrettslag og frivillighet rundt strømsituasjonen så er det saker vi må ha til vurdering, men vi er åpne for å gjøre tiltak der, sa han senere i Stortingets spørretime.

Fotballpresident Terje Svendsen i Norges fotballforbund (NFF) var overfor TV 2 klar på at myndighetene må på banen så raskt som mulig.

– Vi ønsker et initiativ fra myndighetene på plass. Vi håper på en kompensasjonsordning som hjelper idretten med strømregningene, konstaterte han.