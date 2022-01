Slik gikk det med Fredrik og Alexandra etter 5 i uka

I denne ukens episode av 5 i uka var det tobarnsfaren, Fredrik Høie, som ble kjent med fem single damer i en hytte i Sørkedalen.

Etter å ha blitt kjent med damene i noen dager, endte han med å velge 41-åringen Alexandra Paz Avalos.

Nå forteller de til TV 2 hvordan det gikk med dem etter at kameraene ble skrudd av.

NY OPPLEVELSE: For Høie var 5 i uka en ny og spennende måte å bli kjent med single damer på.

Ny og positiv erfaring

Høie, som jobber i en familiebedrift der de produserer industripumper, er en sporty mann med stor interesse for matlaging. Etter å ha vært singel i 2,5 år var han klar for å finne noen å dele livet med.

– Jeg har datet litt i singelperioden min, og det bør man jo gjøre for å holde seg litt varm. Og som min far sa en gang: Du må jo ha noen å øve deg på før du finner den rette, forteller han i programmet.

For Høie var det noe helt nytt å være med på denne typen datingkonsept, men i ettertid er han glad for at han ble med.

– Jeg var jo veldig spent på både konseptet og opplevelsen med det. Men det var utelukkende en positiv erfaring for min del, forteller han til TV 2.

– Hvordan var det å date på denne måten?

– Det var jo en ny måte å gjøre det på. Det å kunne få muligheten til å ha fem flotte damer boende under samme tak, komme inn på dem og bli kjent med dem på så kort tid, var noe helt nytt og unikt for min del.

PÅ LETING: Høie hadde vært singel i 2,5 år før han ble med på programmet.

Ikke den rette

Høie valgte Avalos som den han ønsket å bli bedre kjent med, og selv om de hadde en fin kjemi føltes det ikke helt riktig for han.

– Jeg hadde en veldig bra kjemi med Alexandra, og jeg kjente jo på en gnist innimellom. Vi møttes etter innspillingen og hadde en koselig date sammen, der vi fikk utforske litt mer om hvordan gnisten var mellom oss.

Men etter daten fant han ut at det ikke var nok til å bygge noe videre på.

– Alexandra er en flott dame med mange av de kvalitetene jeg ser etter i en partner, men det holdt likevel ikke, forteller han til TV 2.

– Hva tror du var grunnen til at det ikke føltes riktig?

– Det er vanskelig å si, men jeg har som oftest lett for å forelske meg i en person, og da må det bare være noe i meg som kjenner at dette er riktig å gå videre med.

Ifølge Høie selv var de enige om at det ikke var mer å hente mellom dem.

– Vi hadde en god dialog og vi skjønte nok begge hvor det gikk, mener han.

På spørsmål om hvordan det går med kjærligheten, så svarer han dette:

– Jeg har ikke fått meg kjæreste og søker fortsatt etter kjærligheten. Jeg har prioritert mye jobb etter innspillingen, så datingen har blitt satt litt til siden. Men jeg håper det skjer ting når det blir lysere i lufta og pandemien etter hvert får roet seg igjen.

Droppet overfladisk «snikk-snakk»

For Avalos var det en gøy og spennende erfaring å være med på 5 i uka.

– I starten føltes som et ukjent terreng for meg, og jeg var veldig spent på hvordan ting skulle utarte seg. Men jeg synes vi var en veldig fin gjeng, som tok vare på hverandre. Så jeg storkoste meg. Det var gøy å gjøre noe nytt, sier hun.

– Hvordan var det å date noen på denne måten, kontra å møte noen på andre datingplattformer?

– Det var litt mer seriøst. Vi hoppet over en del overfladisk snikk snakk, og snakket mer om fremtiden og hva man ser etter. Og det synes jeg var hyggelig. Ofte kommer man ikke så langt nå man for eksempel er på en Tinder-date.

LEI AV DATINGAPPER: Avalos likte datingkonseptet til 5 i uka. Det føltes ikke like overfladisk som på typiske datingapper, som Tinder.

Like, men også forskjellige

Flyvertinnen fra Bergen kan også bekrefte at det ikke føltes helt riktig etter den første daten med Høie.

– Jeg var nysgjerrig på han, men jeg kjente fort at dette ikke var riktig for meg. Interessen var ikke helt der, og vi var veldig travle på hver vår kant. Og når man mister interessen, så forsvinner også kontakten.

– Hva tror du var grunnen til at det ikke føltes riktig?

– Jeg vet ikke, men det er jo veldig intenst der inne, og vi får veldig kort tid på oss til å bli kjent. I programmet prøver man å finne ut om det er en match og en gnist, men det trenger ikke å bety at det er nok til at man har lyst til å treffes videre, sier hun og legger til:

– Vi er nok veldig like, men også forskjellige. Jeg er mye på farten med jobben, og han har barna. Så jeg tror ikke at timingen stemte helt. Ingen av oss har tatt kontakt i ettertid, og det er nok et tegn på at vi tenkte det samme.

I dag forteller hun at datinglivet er satt litt på vent, og at jobbingen det siste året har gjort det vanskelig for henne å utvikle et seriøst forhold med noen.

– Jeg har enda ikke laget meg ny Tinder-profil etter jeg var med på 5 i uka, og det har vært deilig å ikke være på noen dating-apper. Jeg synes det er fint å flørte og treffe mennesker på andre arenaer, har jeg funnet ut etter å ha vært med på dette programmet. Så vi får se hva som skjer, sier Avalos.

