Våknet av at noe kravlet under lakenet

Torbjørn Drivenes har flere ganger de siste månedene hørt gnagelyder fra innsiden av veggene i huset som datteren leier.

– Det er helt enormt hvor mye lyd disse rottene kan lage. Noen ganger er det så høyt at man nesten ikke tror det er sant, forteller Drivenes.

Det gamle huset ligger på Manger i Alver kommune. Sammen med husverten har Drivenes kjempet hardt for å stenge skadedyrene ute. De har blant annet fjernet gammel grunnmur, satt opp hønsenetting og støpt ny mur.

– Endelig kommer ikke rottene seg ikke inn lenger, men de er ikke borte. Husverten sier det fortsatt er bevegelse i fellene på utsiden av huset.

Kom løpende under lakenet

Flere av innbyggerne i bygda nord for Bergen melder om problemer med brunrotter. Det bekrefter Grethe Elin Mjelde ved avdeling for miljørettet helsevern i Alver kommune. Hun sier kommunen vil se på saken og bistå der de kan.

Hos noen har de firbeinte inntrengerne kommet ubehagelig tett på.

– En av naboene til datteren min opplevde å få ei stor rotte i senga. Det må være det verste, sier Torbjørn Drivenes.

Lokalavisa Strilen meldte saken først. Ifølge avisa våknet vedkommende da rotta kom løpende under lakenet. Den hadde kommet seg inn i huset ved å gnage hull i gulvet under kjøkkenbenken.

ROTTEFANGER. Torbjørn Drivenes er en av flere som har hatt hendene fulle med rotteproblemer. Foto: Privat

Drivenes har blitt vant til å håndtere døde gnagere det siste året. Bare i huset som datteren leier, har han fanget tolv rotter. Han har også lært at det er viktig å sjekke fellene daglig.

– En dag var jeg for sein, og da hadde andre rotter allerede vært der og spist. Det lå kun et hode igjen i fella, så det var ekstra motbydelig. De er kannibaler, sier han.

Formerer seg raskt

Det er foreløpig ikke bekreftet hva som er kilden til rotteinvasjonen. Drivenes forteller at skadedyrfirma er koblet inn, og beskjeden fra dem er klokkeklar: Hvis noen finner en rotte i hus, fins det trolig en til i nærheten. Hvis noen finner to rotter, har de trolig minst fem i huset.

– Så lenge de har tilgang på mat, formerer rottene seg raskt, forklarer Grethe Elin Mjelde i Alver kommune.

Hun sier de har vært i kontakt med flere bedrifter i området for å sikre at også næringslivet gjennomfører tiltak mot skadedyrene.

Drivenes jobber til daglig som driftsleder ved Manger folkehøgskole. Han sier de lenge har vært obs på å sperre rottene ute fra skolen. Det er fjernet jord fra grunnmurene og nå skal det fylles på med singel.

– Vi kan ikke bare sitte og håpe at det går over. Vi må tette igjen, for det skal ikke store åpningen til før de sniker seg inn.

Pandemi-rotter

I kampen mot rottene, klarte Drivenes å finne noe komisk midt i den fortvilende situasjonen. Da han åpnet opp underkledningen i kjelleren, oppdaget de et bol under gulvet. Der viste det seg at rottene hadde raidet kjøkkenskapet.

– De har rett og slett vært oppe og hentet en haug med munnbind. Så ikke kom her og si at rottene ikke bryr seg om pandemien. Det skal de ha, sier Drivenes og ler godt.

– Man må jo bare le. Det er tragikomisk hele greia.