Riise om Haaland: – Han må være sånn

John Arne Riise vant både Champions League, ligacupen og FA-cupen med Liverpool i løpet av sin karriere.

Den nåværende Avaldsnes-treneren var kjent for sin enorme vinnermentalitet og for alltid å gi alt han kunne på banen.

Han har lagt merke til at Norges stjerneskudd Erling Braut Haalands har mye av den samme mentaliteten, både på og utenfor banen.

ROSER BRAUT HAALAND: John Arne Riise roser Braut Haalands mentalitet. Foto: Jan Kåre Ness

– Ja, du må være sånn skal du lykkes på det øverste nivået. Han er uredd og tør å ta sjanser. Man må tørre å være seg selv og bare «gønne på», og ikke bry seg om hva andre mener og sier, sier John Arne Riise til TV 2 om Erling Braut Haaland.

– Det handler om å være tro mot deg selv og dine valg, og at det er godt nok. Jeg gjorde det samme. Det gjelder å gi alt på banen, og ikke la deg påvirke av alt støyen rundt, fortsetter den tidligere Liverpool-profilen.

Både Barcelona og Real Madrid har vært åpen om et ønske om å hente 21-åringen, i tillegg til at Manchester City har Haaland på radaren, ifølge Marca. Haaland kommer til å avgjøre fremtiden sin i løpet av januar måned, hevder både Marca og Bild.

– Vil ha ham til Liverpool

Riise har naturlig nok fått med seg de heftige spekulasjonene rundt Erling Braut Haalands klubbfremtid.

– Jeg vil jo at han skal gå til Liverpool, men jeg tror dessverre ikke Liverpool har penger nok til å hente ham, konstaterer Riise, før han legger til:

– Braut Haaland er havnet i en fantastisk posisjon for seg selv. Men det som er mest imponerende er at han fortsetter å prestere, til tross for at det så mye trøkk rundt ham og spekulasjoner om klubber. Han viser seg lojal mot Dortmund og gjør jobben i hver kamp. Det er imponerende, for det er ikke alltid like lett, mener 41-åringen.

Riise er sikker på at Braut Haaland også i årene som kommer til å markere seg som en av verdens aller beste spillere.

Tror Haaland vinner Ballon d'Or

Avaldsnes-treneren tror den norske landslagsspissen om noen år vil stikke av med den prestisjetunge utmerkelsen Ballon d'Or.

– Uten tvil. Jeg tenker det kanskje hjelper om han får spille for et enda større lag og større klubber der ute. Om det er Liverpool, Manchester United, Barcelona, Real Madrid eller PSG, så er jo det klubber som vil hjelpe ham å prestere på et enda høyere nivå og bli enda mer lagt merke til, sier Riise, og slår fast:

– Om Braut Haaland fortsetter slik som han har gjort nå, så er det ikke mange som kan ta fra ham å vinne Ballon d'Or i fremtiden.