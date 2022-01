Avfyrte to hagleskudd mot politiet – siktet for drapsforsøk

En mann i 40-årene er siktet for drapsforsøk etter at han avfyrte to skudd med hagle mot politiet i Kristiansand i august i fjor.

Mannen er varetektsfengslet i fire uker.

– Som det fremgår av kjennelsen, anser vi det som drapsforsøk. Dette har vært en alvorlig hendelse, sier påtaleansvarlig Johanne Sofie Sletsjøe i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen.

Hendelsen skjedde fredag 27. august i fjor da en politipatrulje skulle hente mannen hjemme hos ham i Kristiansand kommune. Mannen skulle innbringes til soning av en dom.

I kjennelsen fra Agder tingrett kommer det fram at siktede hadde dratt for gardinene i boligen og satt i sofaen bevæpnet med en hagle da politiet gjorde seg til kjenne på utsiden av boligen.

Da politiet tok seg inn i boligen, avfyrte mannen først et hagleskudd i retning politibetjentene på stedet. Mannen har forklart at dette skjedde som følge av at han skvatt da politiet tok seg inn i boligen. Likevel skal han ha ladet hagla på ny og fyrte av et nytt skudd i retning politiet.

Skuddene beskrives som potensielt livstruende. Fengslingskjennelsen er anket til Agder lagmannsrett.