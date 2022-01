Avslutter søk etter antatt omkommet etter forlis

Politiet i Finnmark har informert de pårørende i Hasvik om at søket etter den 74 år gamle Reidar Nilsen som er savnet etter forliset utenfor Gamvik søndag, nå innstilles.

Politiet avslutter søket etter savnede Reidar Nilsen etter etter forliset utenfor Gamvik søndag.

– Vi har dessverre kommet til den vanskelige beslutningen å måtte avslutte søket etter den savnede Reidar Nilsen, sier jourhavende stabssjef Stein Kristian Hansen i Finnmark politidistrikt.

Politiet og redningsmannskap har siden forliset lagt ned store ressurser for å finne den savnede for å kunne gi et svar og en grav til de pårørende.

– Søksforholdene er svært krevende og med værutsiktene framover vil det ikke la seg gjøre å fortsette søket, uten risiko for letemannskap.

Politiet i Finnmark har benyttet seg av alle de ressurser de har tilgjengelig.

Søksområdene har vært prioritert med bakgrunn av funn fra forliset, kunnskap fra lokalbefolkningen, og driftsberegninger.

– Til tross for dette har søket ikke gitt resultat, og politiet har derfor kommet til den beslutning om å avslutte det aktive søket. Det er en tung beslutning å ta, men det er et stort havområde og de aktuelle søksområdene er nå gjennomsøkt.



Dersom det skulle framkomme nye opplysninger som kan knyttes til forliset vil søket kunne gjenopptas, står det videre i pressemeldingen.

– Vi vil takke alle som har bidratt i letingen etter den savnede. Frivillige mannskap samt innleide ressurser har gjort en enorm innsats, i et svært utfordrende oppdrag.

Politiet vil nå etterforske forliset parallelt med Statens Havarikommisjon, for å finne svar på hvorfor båten forliste.