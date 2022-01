Derfor er meteorologer så viktig for de russiske krigsplanene

Denne ukas møtemaraton mellom vestlige og russiske forhandlere har ennå til gode å skape avspenning.

Tvert imot.

Tirsdag kunngjorde det russiske forsvarsdepartementet at det sender ytterligere 3000 soldater og rundt 300 kampkjøretøy til grenseområdene mot Ukraina, der de skal drive øvelsesskyting med skarp ammunisjon.

– Fra før står rundt 126.000 russiske soldater i området, sier den ukrainske utenriksministeren Dmytro Kuleba i en pressemelding.

De siste dagene er også kamphelikoptre blitt sendt til fronten, skriver New York Times. Det er ifølge ekspertene ytterligere et tegn på at en russisk storoffensiv kan være i emning.

Gjørmefrykt

Krigsfrykten i Europa har gjort at Biden-administrasjonen nå har satt sammen et team som skal forsøke å forutse hva som kan skje i Ukraina, og ikke minst når.

I dette arbeidet har meteorologer fått en sentral rolle, skriver New York Times.

En eventuell russisk invasjon vil involvere mange tusen tunge panserkjøretøy, og disse vil være avhengig av å ta seg raskt frem - både langs vei og i terrenget.

TIDLØST: Til tross for høyteknologi, er kunnskap om vær og føre fortsatt svært viktig i krig, sier Ola Tuvmarken ved Hærens våpenskole. Foto: Privat.

Foreløpig er forholdene langt fra ideelle. Vinteren i Ukraina har nemlig så langt vært mild og bakken ikke tilstrekkelig frosset.

– Søle og slaps vil påvirke ganske mye. Det setter seg fast i belteverk og man kan kjøre seg fast i søla, sier Ola Tuvmarken, som er seksjonssjef ved Hærens våpenskole.

I krig er en angriper helt avhengig av å komme seg raskt og uhindret frem overalt, også der det ikke er veier.

– Ellers blir man veldig bundet til faste akser - det vil si veier. Da blir det enklere for forsvarende part å forsvare seg fordi man har færre traseer å beskytte. De kan legge ut sperringer som minefelt, sprenge broer og ødelegge veier, sier Tuvmarken til TV 2.

Lite tidsvindu

Den truende retorikken, samt de russiske styrkene på bakken, har gjort at USA nå følger nøye med på situasjonen rundt Ukraina, blant annet ved hjelp av avanserte overvåkningsfly og droner.

Ifølge amerikanske medier antar man at Russland trenger rundt 175 000 soldater for å gå til angrep. Men siden den strenge vinterkulden så langt har uteblitt, blir tidsvinduet for å gjøre det stadig mindre.

ØYNE I LUFTA: E8 JSTARS er utstyrt med radarer som kan følge det som skjer på bakken. Fly av denne typen er nå stadig i lufta over Ukraina. Foto: Wikimedia Commons / U.S. Air Force

I mars pleier vårløsningen å begynne i Ukraina og da omdannes bakken ofte til gjørme. Neste kuldeperiode kan dermed avgjøre når et angrep eventuelt kommer.

Og det er her de militære meteorologene kommer inn. For til tross for høyteknologi, avanserte missiler og fly er man fortsatt avhengig av å ta land for å kunne vinne en krig. Og da trenger man et presist langtidsvarsel.

– Vær og føre er tidløse faktorer hvis man fysisk ønsker å besette terreng, sier Tuvmarken til TV 2.