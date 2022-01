Nils (71) skulle bare rydde i fjøset – oppdaget en mumifisert skapning

Skiensmannen Nils Aakre og kona tilbringer mye tid på fritidseiendommen på det lille tettstedet Røldal på Vestlandet.

Eiendommen er fra Aakres svigerforeldre, og for mellom 15 og 20 år siden skulle han stelle i stand det gamle og ubrukte fjøset.

– Fjøset hadde den gang stått ubrukt i om lag 35 år, sier 71-åringen til TV 2. Han forklarer at fjøset tidligere hadde huset sauer.

Mens han ryddet og sjauet, fikk han plutselig øye på et lite, sammenkrøket kadaver som lå på fjøsgulvet under sprinklene.

– Det var et veldig fint kadaver. Jeg tenkte med en gang at det var et lite lam som hadde kommet vekk fra moren sin, og lagt seg i hjørnet for å holde varmen.

Saken ble først omtalt i NRK Vestland.

Nils Aakre vil anta at kadaveret veier mellom 750 gram til en kilo. Foto: Privat

Mumifisert

Aakre tok med kadaveret ut og plasserte det på tunet. Dagen etter kom det besøk til gårdsplassen, og ekteparet viste frem det spennende funnet.

– De kikka nærmere på det og la merke til at dyret hadde hoggtenner og værhår på snuta. Det så ikke lenger ut som en sau, det var jeg helt enig i.

De konkluderte med at krabaten må ha vært en rev.

– Muligens en skabbrev som hadde vært kald og kommet seg inn i fjøset, under sprinklene. Den var helt mumifisert og godt bevart. Alle synes veldig synd på denne lille krabaten som ikke hadde overlevd, sier han, og fortsetter:

– Det var sikkert lunt og godt der inne på fjøsgulvet. Men så må den jo ha frosset i hjel likevel. Den har nok måttet jobbe litt for å komme seg inn der.

Dyret har fått en fast plass på brettet. Foto: Privat

Zoolog er ikke i tvil

For kun noen dager siden, altså nesten 20 år etter funnet, publiserte Aakres kone et bilde av det mumifiserte dyret på en Facebook-side for lokalbefolkningen fra Røldal.

– Kommentarfeltet ble satt i fyr og flammer. De fleste mente det måtte være en bikkje. Og i Røldal er det mange som driver med jakt og som har peiling, så da ble det sådd tvil i om det faktisk var en rev likevel.

NRK Vestland tok kontakt med zoolog Petter Bøckman ved Naturhistorisk museum på Universitetet i Oslo.

Han er sikker i sin sak.

– Det er en rev, ingen tvil om det, sier han til NRK.



Bøckman utdyper det ved å forklare at kadaverets hodeskalle er lang og slank, og at de tynne og krumme hjørnetennene ikke kan tilhøre noe annet enn en rødrev.

Zoolog Petter Bøckman er sikker på at kadaveret er en rødrev. Foto: Privat

Har blitt en maskot

Aakre forteller at den mumifiserte rødreven har blitt en severdighet i familien, og en slags maskot i uthuset.

Det gamle fjøset blir nå brukt til hyggelige sammenhenger og små konserter. Reven ligger på utstilling og får overvære alle festlighetene.

– Hvor lenge tror du reven har ligget der?

– Det er nødt til å være veldig lenge. Det har ikke vært dyr i fjøset på over 50 år. Reven kan så klart ha kommet inn lenge etter at dyrene forsvant, men for å bli så mumifisert så må den være bortimot 50 år gammel tror jeg.

Merket på veggen bak reven blir nok aldri borte, tror Aakre.

– Det har satt seg store merker på veggene fra den lille kroppen. Det forblir der nok inn i evigheten, avslutter han.