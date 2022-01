Dette er årets Farmen kjendis-utfordrere

Deltakerne går nå inn i sin tredje uke på Farmen kjendis. Tolv har blitt til ni, og flere av kjendisene begynner å kjenne både matmangelen og det harde arbeidet på kroppen.

I den tredje uken blir det derimot flere munner å mette, for to nye deltakere er på vei til Bøensætre gård.

Årets Farmen kjendis-utfordrere er kjendiskokk Ole Martin Alfsen (52) og artist Tomine Harket (28).

Dette er årets Farmen-utfordrere

Ole Martin Alfsen (52), kokk

UTFORDRER: Ole Martin Alfsen mener kokkekunnskapene kan være en fordel på Farmen-gården.

Kjendiskokk Ole Martin Alfsen har flere ganger blitt spurt om å delta i Farmen kjendis. På grunn av det han beskriver som dramapreget reailty, har han takket nei – frem til nå.

– Drama er kjedelig og masete. Det som er fint nå, er at det handler om å få til en rekke konkrete øvelser som skal mestres, sier Alfsen da TV 2 ringte han, kort tid før han dro inn på gården i fjor.

Han gleder seg til å være uten teknologiske forstyrrelser, og heller dykke inn i en ny atmosfære. Det synes han er en tilfredstillende tanke, og han gleder seg til å ta fatt på Farmen kjendis-tilværelsen.

Som kokk tror han at hans matlagingskunnskaper kan komme godt med.

– Det kan skyte begge veier, men om jeg kan komme inn med kunnskap og nødvendighet om matlaging, er det kanskje et lite pluss.

Likevel er det enkelte ting som kan irritere 52-åringen – særlig på kjøkkenet.

– Jeg blir sur av unnasluntring og slurv, i alle fall på kjøkkenet. Når folk krangler og går i klinsj blir det fort ubehagelig. Men jeg er gira på å få med meg med hele opplevelsen. Jeg vil bare være med, så lenge jeg synes det er moro, sier han, og legger til:

– Jeg må huske å holde hodet kaldt. Jeg kommer nok til å være en hyggelig type som er glad i folk, og som er omgjengelig. Men jeg må huske på at dersom jeg får lite mat over tid, kan jeg fort bli litt sur, sier han.

– Kanskje ustrategisk

Allerede etter tre uker har deltakerne etablert nære og trygge relasjoner. For at Alfsen skal få bli en del av gjengen, tror han at han må holde igjen på engasjementet sitt.

– Jeg må kanskje ikke spille ut hvor kult jeg synes dette er. Jeg vil være der, men ikke for å vinne. Det er kanskje ustrategisk, men jeg har ikke satt meg noen mål.

Tomine Harket (28), artist

UTFORDRER: Tomine Harket vil unngå drama på Farmen-gården.

Å komme inn som Farmen kjendis-utfordrer ser artist Tomine Harket på som en gøy utfordring. I likhet med Alfsen har hun til stadighet fått forespørsel om å delta. Denne gangen føltes det riktig å takke «ja».

– Jeg er veldig spontan, så får jeg et innfall jeg vil gjøre, så gjør jeg det. Dette var spontant, flirer hun da TV 2 ringte henne kort tid før hun dro 100 år tilbake i tid.

Hun er spent på hva som venter henne, og når hun nå drar inn på gården har hun lagt en liten plan for hvordan hun skal angripe situasjonen.

– Jeg føler man ikke kan komme inn der og være «cocky». Jeg må være ydmyk, og ha full forståelse for at jeg ikke har vært der fra starten, sier hun: fortsetter:

– Jeg må bøye meg i støvet, se og lære. Jeg har ikke noe behov for: «Unna vei, her kommer jeg». Hadde jeg gjort det hadde jeg ikke blitt så godt likt.

Vil unngå drama

Harket har ingen konkrete mål med deltakelsen, men tror hun vil lande å på en avgjørelse når hun kommer inn på gården.

– Jeg er med for opplevelsen, men når jeg kommer dit vil enten konkurranseinstinktet mitt kicke inn, eller så kommer jeg til å se på det som en hyggelig greie, sier hun, og taktikken er klar:

– Min taktikk er at jeg ikke vil bestemme meg på forhånd. Hvis jeg får smaken på det, vil jeg ta det seriøst. Da må jeg snu fokuset, og tenke: «Game on». Hvis jeg ikke fokuserer på det å vinne, så blir ikke skuffelsen så stor heller.

Som person beskriver Harket seg som direkte. På gården ønsker hun likevel å unngå drama og konflikter.

– Jeg er flink til å diskutere, og det kan godt hende at jeg sier ifra her og der, men jeg går inn med tanken om å unngå drama. Jeg vil ha det hyggelig. Jeg liker å tro jeg er flink med mennesker, og at jeg blir et godt tilskudd der inne. Jeg vil at folk, inkludert meg selv, skal ha det gøy. Da kan man ikke ta ting så seriøst.

Gruer seg

At det blir en gøy opplevelse er ikke Harket i tvil om. Men det er likevel et par ting hun har nerver for.

– Det jeg gruer meg mest til er at vi ikke får brukt deodorant og vasket oss. Det blir utfordrende. Det blir også vanskelig å ikke ha telefon eller kontakt med folk. Men alle er i samme båt. Hadde jeg vært yngre, hadde jeg dødd, men det går greit nå.

Når hun og Alfsen drar inn i den tredje uken, har hun et håp om å slippe unna én ting.

– Jeg har veldig lyst til å ri på hest. Jeg har gjort det før, for lenge siden. Alt som har med dyr å gjøre er sinnssykt fint, og jeg gleder meg til alt det. Men jeg håper slaktingen er forbi. Det orker jeg ikke se, eller ha noe med å gjøre. Det er noe som blir jævlig vanskelig, sier hun.

