Støre svarer om Stoltenberg-kontakt: – Har satt grenser for hva vi kan ha samtaler om

Det har stormet rundt statsminister Jonas Gahr Støre etter at det ble kjent at han har snakket med Nato-sjef Jens Stoltenberg om den ledige stillingen som sentralbanksjef.

I et intervju med NTB fra desember hevdet Støre at han ikke hadde pratet med Stoltenberg om stillingen, men til TV 2 erkjente han likevel at de hadde hatt samtaler hvor dette var tema.

– Nære venner

I et skriftlig spørsmål til Støre ber Listhaug derfor statsministeren om å svare på hva som faktisk stemmer.

I et skriftlig svar publisert på Stortingets nettside svarer Støre at han og Jens Stoltenberg har vært nære venner i flere år, og at de har satt grenser for hva de kan ha samtaler om.

– Da jeg ble statsminister, meldte jeg derfor raskt fra til regjeringsråden om at jeg ville være inhabil dersom Stoltenberg skulle være aktuell for stillingen som sentralbanksjef, slik flere medier meldte om, skriver Støre.

– Vi skiftet tema

Statsministeren forteller videre om den mye omtalte turen han gikk med Stoltenberg 24. oktober i fjor.

– Underveis på turen nevnte Stoltenberg at han kunne være interessert i stillingen som sentralbanksjef. Jeg sa da at dette var et tema vi ikke kunne snakke om fordi jeg er statsminister og i lys av vårt vennskap ville være inhabil dersom det ble aktuelt. Vi skiftet da tema, og stillingen som sentralbanksjef har ikke blitt berørt i vår kontakt siden, sier Støre.

Ombestemte seg

Ap-lederen sier at siden han aktivt unngikk å snakke med Nato-sjefen om hans mulige kandidatur til sentralbanksjef-jobben, valgte han å svare nei da NTB spurte om at han hadde pratet med Stoltenberg.

– Da TV2 i januar spurte om jeg på noe tidspunkt hadde snakket eller kommunisert med Jens Stoltenberg om stillingen, var det likevel naturlig å opplyse om kommunikasjonen 24. oktober, selv om jeg altså umiddelbart hadde gjort det klart at dette var et tema Stoltenberg og jeg ikke kunne snakke om.

Vil ikke svare

Statsministeren møter i Stortingets spørretime onsdag klokken 10.00. Da er det ventet at han må svare på spørsmål knyttet til samtalene med Stoltenberg.

Nato-sjefen leder i dag møtet i Nato-Russland-rådet, før han reiser videre til EUs forsvarsministermøte i Frankrike, opplyser hans kommunikasjonssjef Sissel Kruse Larsen til TV 2.

– Han deltar ikke i debatten om ansettelser, skriver Kruse Larsen i en tekstmelding.

Saken oppdateres!