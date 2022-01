Støre grilles om de rekordhøye strømprisene

I Stortinges spørretime onsdag skal en rekke viktige saker dekkes. Blant annet må Støre svare for de skyhøye strømprisene.

Statsminister Jonas Gahr Støre deltar i muntlig spørretime. Du kan se den direkte i videovinduet øverst i saken.

Saken oppdateres!

Støre blant annet må gi svar om utenlandskabler, teknologiutvikling, strømpriser og kompensasjonsordninger. Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) er også til stede for å svare på flere spørsmål om strømprisene.

Sylvi Listhaug stilte en rekke eksemplifiserende spørsmål om familier og bedrifter som sliter med å betale strømregningene sine.

Slik svarte Støre:

Hybridkabler og havvind

Støre mener det må undersøkes nærmere om havvind med hybridkabler i realiteten kan føre til kraftoverføring til andre land for å bedre situasjonen i framtiden.

– Jeg tror utfordringen ligger i at vi trenger en klarere definisjon av hva en hybridkabel vil bety, sa Støre i spontanspørretimen i Stortinget onsdag.

Han ble der utfordret av Høyre-leder Erna Solberg, som ville vite hva regjeringen egentlig mener om hybridkabler. Bakteppet er at Senterpartiet og Arbeiderpartiet tilsynelatende har vært uenige om hva Hurdalsplattformen sier om saken.

– Et av spørsmålene er hvordan havvindmøller skal være koblet opp mot Norge, og eventuelt mot andre land, sa Støre i spørretimen.

– Vi trenger å gå grundigere inn i hvordan havvindplattformene kan utformes, hvordan de kan levere kraft til Norge, vi trenger mer kraft til Norge, og hvordan de kan levere kraft til olje- og gassinstallasjoner på sokkelen. Og om de i noen tilfeller også kan ha kraftutveksling med andre land, sa statsminiteren.

Betent habilitetssak

De siste dagene har det kommet mange reaksjoner på at Jens Stoltenberg er aktuell som ny sentralbanksjef.

Blant annet mener Høyre at det skapes inntrykk av at mye makt sentraliseres i samme eksklusive vennegjeng.

Det knytter seg spenning om Støre vil bli grillet på dette punktet av stortingsrepresentantene.

Ga to ulike svar

Både statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Nato-sjef Jens Stoltenberg har tidligere nektet for at de to har snakket sammen om stillingen som sentralbanksjef, som Stoltenberg ønsker.

Nå viser det seg at dette likevel ikke stemmer – mandag kunne TV 2 fortelle at Stoltenberg hadde tatt opp jobben med Støre i oktober.

I et svar til Sylvi Listhaug forklarer Støre hvorfor han har gitt to ulike svar på dette. Han forklarer at han i det han ble statsminister meldte fra til regjeringsråden om sin inhabilitet i vurderingen av Stoltenberg til sentralbanksjefstillingen hvis det ble aktuelt.