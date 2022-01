Stoltenberg om Ukrainakonflikten: – Vanskelige samtaler

Samtidig gjorde Stoltenberg det klart at selv om russerne ikke var i posisjon til å takke ja til nye samtaler med en gang, var de positivt innstilt til dialog. Representantene fortalte at de trengte tid for å komme med et svar.

– Jeg håper Russlands svar vil være positivt, sa Stoltenberg.

Nato-Russland-rådet har onsdag diskutert den spente situasjonen ved grensen til Ukraina. Det er første gang på over to år at rådet samles.

– Det har ikke vært en enkel diskusjon, sa Stoltenberg.

Etter samtalene understreket Nato-sjefen at det fortsatt er en reel fare for at det kan oppstå en væpnet konflikt.

– Det er grunnen til at disse møtene er så viktige, sier han.

Samtidig understreket han at partene fortsatt står langt fra hverandre.

– Vi har tilbudt en plan for videre samtaler om en rekke temaer, deriblant utplassering av raketter i Europa.

Gir ikke etter på kravene

Russland har bedt Nato om å nekte Ukraina et fremtidig Nato-medlemskap. Det er et av en rekke krav som Russland har stilt Nato etter at de trappet opp de militære styrkene langs den ukrainske grensen.

Stoltenberg var imidlertid klar på at Nato ikke vil gi etter på det kravet.

– Det er bare Ukraina og 30 allierte som kan bestemme når Ukraina er klar for å bli en alliert. Ingen andre, sa Stoltenberg.

Frykt for russisk invasjon

Russland har sendt rundt 100.000 soldater til grensen ved Ukraina og frykten for en mulig russisk invasjon har økt. Forrige uke holdt Stoltenberg et krisemøte om situasjonen og oppfordret Russland til å ikke invadere Ukraina.

– Vi ber Russland om å trekke tilbake styrker og velge veien til fred, sa Stoltenberg fredag.

Nato, USA og EU har varslet kraftige sanksjoner mot Russland dersom Russland invaderer Ukraina.