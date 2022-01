Selvkjørende biler kan by på mange fordeler. Men teknologien kan også misbrukes – og den kan skape farlige situasjoner.

Det fikk vi et eksempel på da politiet måtte rykke ut etter å ha fått melding om en bil som sto bom stille i den sterkt trafikkerte Nøstvettunnelen på E6 mellom Ås og Nordre Follo.

Patruljen fant da en 24 år gammel mann fra Follo, som satt og sov bak rattet i en Tesla Model S.

Tilsto i retten

Det ble snart klart at mannen var beruset. Han nektet for å ha kjørt bilen, dermed endte saken i retten, forteller Østlandets Blad som først skrev om denne hendelsen.

Nå har Tingretten behandlet den og her avla bilfører en uforbeholden tilståelse. Han innrømte å ha kjørt bilen og at han gjorde det i påvirket tilstand. En time etter at han ble pågrepet i tunellen, viste en test at han hadde promille på hele 1,73. Det ble anslått at bilen hadde vært i selvkjørende modus de siste syv-åtte kilometrene av ferden.

Tesla er langt fremme på selvkjørende biler, på dette området vil det skje mye de kommende årene.

– Sjåføren har ansvaret

– Vi er fortsatt tidlig i innføringen av selvkjørende biler. Teknologien har kommet langt, men det gjenstår blant annet en god del på det lovgivende området, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

– Og så er det vel ikke meningen at man kan være beruset, selv om bilen kjører seg selv?

– Nei, helt klart! Dette er ett av mange bekymringspunkter rundt dette. Prinsippet er klart: Sjåføren har ansvaret, bilen bare assisterer. Derfor er det også viktig at man følger med og er skjerpet. Føreren må kunne gripe inn og ta over umiddelbart hvis det blir nødvendig, sier Benny.

En rekke bilprodusenter jobber nå med teknologi for selvkjørende biler, Tesla er langt fremme her.

40 dagers fengsel

Tesla åpnet først opp for relativt stor grad av selvkjøring på noen av sine biler, for så å stramme inn igjen. Her handler det blant annet om at sjåføren med relativt korte mellomrom må holde i rattet, for å vise at han eller hun følger med.

– For noen oppleves nok dette som unødvendig tungvint, men poenget er å sikre at ingen bare slipper rattet og lar bilen kjøre seg selv over lengre avstander. Det skal ikke være mulig ennå, selv om bilene isolert sett i mange tilfeller kan gjøre dette, avslutter Benny.

24-åringen fikk for øvrig 40 dagers fengsel og en bot på 43.000 kroner. Han må også klare seg uten førerkort en god stund fremover.

