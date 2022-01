Simon Cowell er forlovet

Talentspeider Simon Cowell gikk ned på kne og fikk et «ja» fra kjæresten Lauren SIlverman, og er nå forlovet etter flere år sammen som par.

Representanter for Cowell bekrefter forlovelsen til det amerikanske magasinet People.

TURTELDUER: Romansen mellom Simon Cowell og Lauren SIlverman startet allerede i 2004. Foto: Ian West

– Du har vært min klippe

På julaften var paret på Barbados, som også er det samme stedet hvor de først møtte hverandre. Mens de gikk en strandtur sammen valgte Cowell å gjøre turen ekstra spesiell.

Han gikk ned på kne i sanden og fridde til Silverman.

Paret var på en familieferie, og deres sønn Eric (7) og Silvermans eldste sønn Adam (16) var til stede under frieriet.

Turtelduene poster lite om hverandre i sosiale medier, men dukker ofte opp sammen på rød løper. Cowell har tidligere roset kvinnen i sitt liv for den hun er:

– Lauren, du har vært min klippe de siste årene, har han tidligere uttalt ifølge People.

Farsrollen gjorde Cowell myk

Silverman og Cowells kjærlighetshistorie går tilbake til 2004, mens Silverman fortsatt var gift med forretningsmannen Andrew Silverman. Han var også en nær venn av Cowell.

I 2013 ble det kjent at Silverman ventet barn med Cowell, og det ble derfor søkt om skilsmisse mellom Andrew og Lauren.

I 2014 fikk Cowell og Silverman deres første barn sammen. «America's got talent»-dommeren har tidligere fortalt at han fikk frem en mykere side ved seg selv da han ble far, og at ultralydbildene var det første som gjorde inntrykk på ham.

– Han er det mest fantastiske som noen gang har skjedd meg. Jeg elsker ham, sa Cowell under The Kelly Clarkson Show i mai 2021.