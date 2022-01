Fotballryktene: – Haalands fremtid avgjøres neste uke

Borussia Dortmund har bedt om et møte med Erling Braut Haalands far, Alfie Haaland, og agent Mino Raiola neste uke. Bakgrunnen for møtet er at Dortmund ønsker svar på om Haaland har bestemt seg for å forlate klubben. Både Barcelona og Real Madrid har vært åpen om et ønske om å hente 21-åringen, i tillegg til at Manchester City har Haaland på radaren, det melder Marca. Haaland kommer til å avgjøre fremtiden sin i løpet av januar måned, ifølge både Marca og Bild.

Marca melder også at Sevilla, som har vært interessert i å hente Anthony Martial på lån, har lagt planene på is. Grunnen er at de ikke klarerer å møte Manchester Uniteds krav rundt en låneavtale for 26-åringen. Ifølge Marca er kravene at Sevilla skal dekke halve lønnen til Martial, i tillegg til å betale en sum for lånet ut sesongen.

Newcastle skal være svært nærme å signere Chris Wood (30) fra nedrykksrival Burnley. Det melder Daily Mail. Wood har en utkjøpsklausul i kontrakten på 25 millioner pund, som tilsvarer nærmere 300 millioner norske kroner. Den klausulen er Newcastle mer en villig til å betale, og Burnley-manager Sean Dyche er rasende over å miste Wood til laget som ligger likt i poengsum som dem i bunnen av Premier League. Wood ligger an til å få sin Newcastle debut allerede lørdag hjemme mot Watford.

Samtidig har Manchester United planlagt samtaler med Marcus Rashford (24) om en ny kontrakt. Forhandlingene vil ifølge Daily Mail starte innen slutten av denne sesongen. Rashford har 18 måneder igjen av kontrakten, og har et dilemma i om han skal fortsette i barndomsklubben, eller søke nye utfordringer.

Eric Bailly kan være på vei bort fra Manchester United, da AC Milan prøver å signere 27-åringen, melder overgangsekspert Fabrizio Romano.

Georginio Wijnaldum (31) har vært koblet til en overgang til Newcastle, men PSG-spilleren skal ikke være interessert i en gjenforening med hans tidligere klubb, ifølge Football Insider.

José Mourinho skal ifølge Telefoot (via Daily Mail), har forsøkt å overtale Tottenhams Tanguy Ndombele (25) om en overgang til Roma. Den italienske klubben ønsker i førsteomgang en låneavtale med mulighet for kjøp.

Både Eddie Nketiah (22) og Folarin Balogun (20) kan være på vei bort fra Arsenal. Nketiah på en permanent overgang til Crystal Palace, ifølge The Times, mens Middlesbrough er på vei til å sikre seg Balogun på en låneavtale ut sesongen, ifølge Sky Sports.