Djokovic innrømmer «feilvurdering» da han ble intervjuet mens han var koronasmittet

I et innlegg på Instagram natt til onsdag norsk tid skriver den serbiske spilleren at han ønsker å rette opp i feilinformasjon i saken.

Djokovic tok koronaprøven 16. desember. Han skriver at han først fikk vite om det positive svaret dagen etter, og etter at han deltok på et arrangement for ungdom.

Det aktuelle intervjuet fant sted enda en dag senere, 18. desember, i den serbiske hovedstaden Beograd.

Djokovic skriver i uttalelsen at han var der for å oppfylle en avtale om intervju og fotoshoot med franske L'Equipe, og at han avlyste alle andre avtaler.

– Jeg følte meg forpliktet til å gjennomføre L'Equipe-intervjuet fordi jeg ikke ville skuffe journalisten, men jeg sørget for avstand og hadde på meg munnbind utenom da bildene ble tatt, skriver Djokovic.

– Da jeg dro hjem etter intervjuet for å være i isolasjon i den påkrevde perioden, ser jeg i ettertid at dette var en feilvurdering og innser at jeg skulle ha flyttet avtalen til et annet tidspunkt, skriver han videre.

