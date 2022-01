Etterforskere: Femåring sto bak dødsbrann i Philadelphia

En fem år gammel gutt som satte fyr på et juletre, utløste brannen der tolv personer døde i Philadelphia i USA tidligere denne måneden, ifølge etterforskere.

Etterforskerne er nesten sikre på at juletreet ble satt fyr på med en lighter like ved, og at gutten var den eneste personen i bygningens andre etasje da brannen startet om morgenen 5. januar. Det opplyste brannmester Adam Thiel på en pressekonferanse tirsdag der han presenterte de foreløpige funnene fra etterforskningen.

Gutten og en annen person i hans families to etasjers leilighet var de eneste overlevende. Han har sagt til flere folk at han lekte med lighteren, ifølge en ransakingsordre. Teorien om at femåringen satte fyr på juletreet, ble først kjent i en ransakingssøknad som ble offentliggjort i forrige uke.

Alle de tolv som døde, var i bygningens tredje etasje. Ingen av de seks brannalarmene som ble funnet i bygningens boligområder, virket, ifølge Thiel.

Den tre etasjer høye mursteinsbygningen eies av Philadelphias offentlige boligmyndighet.

