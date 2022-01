Nytt omikron-studie med oppløftende resultat

Et nytt studie utført av sykehus i California underbygger eksisterende resultater, som indikerer at den smittsomme omikronvarianten kan være mindre truende enn andre virusvarianter.

Studiet ble publisert på nett tirsdag, og viser at omikron står for færre innleggelser og kortere opphold enn andre varianter av koronaviruset.

Nærmere 70.000 koronapasienter i California har vært en del av studiet som viser at omikronvarianten ikke fører til like alvorlig sykdomsforløp som andre varianter.

California-studiet viser til lignende resultater som studier gjennomført i Sør-Afrika, England og Danmark, samt forsøk gjennomført på dyr, dette skriver The New York Times.

Sammenlignet med delta var sannsynligheten for at omikronpasienter ble sendt til sykehus halvert.

52.000 pasienter som hadde fått påvist omikronvarianten hadde ikke behov for respirator, viser studiet som ble gjennomført på tilfeller i tidsrommet mellom 30. november og 1. januar.

– Det er virkelig en viral faktor som står for redusert alvorlighetsgrad, sa epidemilog ved universitetet Berkley i California Joseph Lewnard.

70 prosent reduksjon

Epidemilogen har jobbet på studiet som enda ikke er publisert som forskningsartikkel. Men til tross for at viruset er mindre alvorlig, er sykehusene i USA likevel under stort press fra den nyeste varianten.

Ifølge Lewnard er grunnen til dette at viruset sprer seg som ild i tørt gress. De daglige koronatallene i USA ligger i gjennomsnitt på 730.000, noe som er nærmere tre ganger så mye som på denne tiden av året i fjor.

– Siden det er mer smittsomt kommer det kun til å bli flere innleggelser, som er umulig å unngå, sa Lewnard til avisen.

Pasientene som kom til sykehus med omikron hadde i gjennomsnitt tre dager kortere opphold enn personer med andre koronavarianter, noe som tilsvarer en reduksjon på 70 prosent sammenlignet med deltavarianten.

14 deltapasienter døde, mens kun én omikronpasient omkom, det var altså i dette studiet hele 91 prosent mindre sannsynlig at en pasient smittet med omikron mister livet som følge av viruset.

Forskerne klør seg i hodet

Forskere verden rundt er enig om at omikron er mindre alvorlig, men de sliter likevel med å finne ut av hvorfor det er sånn. En av grunnene kan være at viruset ikke angriper lungene på samme måte som til eksempel delta.

En annen grunn kan være at folk er mer immune. Vaksiner har også vist seg å være effektive også mot omikronvarianten.

– Vaksinene er ganske hjelpsomme, sa Lewnard, og forklarte at sannsynligheten for at vaksinerte må legges inn på sykehus er mellom 64 og 73 prosent mindre enn for uvaksinerte. Men selv blant uvaksinerte pasienter, er det mindre sannsynlig at omikron leder til sykehusinnleggelse.