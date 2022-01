Bilbrann i Oslo trolig påtent

Nødetatene rykket sent tirsdag kveld ut til en bilbrann på Mortensrud i Oslo. Ting tyder på at den var påtent, opplyser politiet.

Oslo-politiet meldte om brannen rett før midnatt. Den ble rapportert slukket rundt et kvarter senere.

– Ut fra opplysninger og omstendighetene tyder ting på at brannen er påtent, opplyser operasjonsleder Christian Engeseth.

Natt til onsdag søkte politiet i området med patruljer.



Det skal ha vært en god del røyk i området, men ifølge politiet steg denne rett opp og var derfor ikke til stor sjenanse for beboere i området.

Like etter 01.30 opplyser politiet om at bilen er tauet bort, og at sak opprettes.