Mercedes har fullt fokus på de elektrifiserte bilene sine for tiden. De er det nemlig mange av. Sist ut er den C-klasse ladbar hybrid som får opptil 111 kilometers rekkevidde. Flaggskipet EQS, som er det elektriske motstykket til S-klasse, er selvsagt drømmebilen for mange.

Da er det fort gjort å glemme en av bilene som ikke lenger produseres og som ikke leveres med ladbar drivlinje – nemlig den linjelekre stasjonsvognen CLS Shooting Brake.

På bruktmarkedet er den for de fleste en glemt bil. Det gjør at du nå kan gjøre et skikkelig kupp på den.

Oppsiktsvekkende billig

Vi har sjekket Finn.no – og det ligger i skrivende stund 15 Shooting Brake-modeller for salg.

Prisene starter utrolig nok på 199.000 kroner. Da snakker vi riktignok om en bil som har rullet over 300.000 kilometer. Men det er vanskelig å beskrive 2015-modellen som noe annet enn mye bil for pengene.

Likevel er kanskje en bil med lavere kilometerstand mer fristende. Med rundt 100.000 kilometer på telleren får du en slik for drøyt 300.000 kroner.

Vi snakker altså om en bil som få hadde råd til da den var ny – og som fortsatt ser både moderne og eksklusiv ut.

CLS Shooting Brake blir ikke laget lenger

Det er skyhøy kvalitetsfølelse i interiøret på CLS. Men det merkes at dette er noe år siden. Foto: Illustrasjonsfoto

Mulig å prute

Men bilen vi har valgt å se nærmere på denne gangen, koster litt mer enn de billigste. Det er fordi den har firehjulsdrift og den litt større dieselmotoren, som passer denne bilen perfekt: CLS 350 Shooting Brake CDI 4Matic.

Prisen på denne er 379.000 kroner – og bilen har rullet 113.000 kilometer. Ny i Norge kostet en tilsvarende utstyrt bil rundt 1,3 millioner kroner.

Vi tipper det ikke står en lang kø av kunder her, så det bør være mulig å prute.

Design-Mercedes til under en tredjedel av nypris

Spesielt gulv

2013-modellen har en veldig populær og tidløs fargekombinasjon utvendig. Grå lakk og sorte vinduslister. Den mangler AMG-design – men det gjør ikke så mye ut av seg på CLS uansett.

Interiøret vil nok splitte folket, litt mer. Vi snakker beige skinn, beige tak og beige gulv – i kombinasjon med lyst treverk, sistnevntes brukes også på rattet. Kanskje ikke det folk flest velger i dag. Men i sin tid ....

I tillegg har bilen teak-gulvet i bagasjerommet, som ikke akkurat var gratis i sin tid. Det understreker virkelig at første kjøper ikke holdt igjen, og tok seg råd til noe ikke så mange andre hadde.

Vi har testet Shooting Brake: Ufornuftig, men herlig!

Teak-gulv i bagasjerommet er det ikke mange som kan skryte av å ha. Foto: Illustrasjonsfoto

Viktig utstyr

Bilen er for øvrig utstyrt med mye viktig utstyr, som luftfjæring, adaptiv cruisecontrol, Nappa-skinnseter, webasto og LED-lys, for å nevne noe.

Mye av dette er viktig for en bil som gjerne kan brukes på langtur. Da kommer også dieselmotoren til sin rett. 265 hestekrefter hentes det ut fra den 3 liter store V6-eren.

Det er ikke noe racerbil, men den har et solid kraftoverskudd og er en herlig bil på langkjøring, også med bra med plass til folk og bagasje.

Du må imidlertid sette av en pott med penger til vedlikehold og service. Luftfjæring er for eksempel gull når det fungerer – men er ofte utsatt for en del problemer.

Video: Her ser du vintertesten av elbil-flaggskipet Mercedes EQS:

