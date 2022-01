Hevder de ble lovet 100.000 kroner for å rane Hans Olav

Det var en lørdagskveld for snart to år siden at Hans Olav Nergården hadde blandet seg en drink, og satt i shorts i vinterhagen etter et varmt bad i badestampen. Han snakket med en kamerat på telefonen.

Plutselig, med et voldsomt brak slo tre ranere, maskert med finlandshetter, seg inn gjennom vinduet bak ryggen hans.

SLO SEG INN: Ranerne slo seg inn gjennom vinduet med brekkjern til Hans Olav Nergården og kona Thanyapon Thueansuk. Foto: Olav T. Hustad Wold / TV 2

Hadde gjeld

Litt tidligere på denne kvelden, 15. februar 2020, skal de tre unge ranerne ha fått overlevert en Volvo XC 90 på parkeringsplassen foran Rema 1000 på Ellingsrud i Oslo. De skrudde av mobiltelefonene sine og satte kursen langs E6 nordover mot Brumunddal.

En av de tre som har tilstått ransforsøket hjemme hos 66 år gamle Hans Olav Nergården og Thanyapon Thueansuk forklarte da rettsaken startet denne uka, at det hele begynte med at han hadde gjeld til personer han ikke vil navngi.

Det er første gang politiet og påtalemyndigheten får høre om de angivelige oppdragsgiverne.

Oppdragsgiverne skal ha sagt at de ville slette gjelden hans dersom han gjennomførte ranet.

– 100 000 kroner, minus de 33.000 jeg skyldte, skulle jeg få og fordele videre til de andre, fortalte mannen, som nå er 21 år, i retten.

– Kunne du ikke bare si at dette går du ikke med på, spør mannens forsvarer Inam Ghous Ali.

– De ga meg ikke et valg, de bare la fram hvordan det skulle skje, svarer 21-åringen.

– De mente det var en rask løsning.

Fikk beskjed om å bruke «litt vold»

21-åringen fortalte at han fikk oppdraget tre dager før selve ranet. Oppdragsgiverne skal ha gitt streng beskjed om å ikke si noe om dem til de andre involverte.

– De sa at «det kan hende dere må bruke litt vold, dere må kanskje bruke litt vold», fortalte 21-åringen fra vitneboksen.

ANGRER: 21-åringens forsvarer: Inam Ghous Ali sier hans klient angrer og ønsker å gjøre opp for seg. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Jeg viste dem at jeg var uenig i det. Men de ga meg ikke muligheten til å snakke om det, fortsatte han.

– Sånn jeg forsto det så hintet de til at hvis fornærmede prøvde å angripe eller noe sånt, hvis jeg forsto det riktig.

– Hvordan reagerte oppdragsgiveren da du sa du ikke ville bruke vold, spurte tingrettsdommer Terje Lundby Michaelsen.

– Han likte det ikke, svarte 21-åringen.

– Han tok tak i meg og sa at «hvis jeg sier at det skal gjøres sånn, så skal det gjøres sånn.»

Holder navnene hemmelig

21-åringen nekter å fortelle hvem de angivelige oppdragsgiverne er.

– Hva er du redd for hvis du navngir de som står bak, spurte 21-åringens forsvarer.

– Jeg er ikke sikker på hva de kan finne på å gjøre. Men tror de kan finne på å gjøre noe veldig alvorlig, som å ta livet mitt, fortalte han fra vitneboksen.

– Jeg er hundre prosent sikker på at de er kapable til å gjøre alvor av det.

Slått med brekkjern

Ransofferet Hans Olav Nergården fortalte i retten om hendelsen at han hørte et brak og en eksplosjon bak seg, og snudde seg rundt. Han så tre menn kom inn gjennom vinduet.

– De tok kvelertak, de sier: «Vi vet du har penger», fortalte Nergården.

– Jeg svarte, «nei pengene mine er i banken».

Men det trodde ikke ranerne på, og slepte Hans Olav inn i stua.

– Så blir den ene kommandert til å slå det hardeste han kan med brekkjern og knuser to bein i øyehulen, fortalte Nergården.

Kona kom ned på grunn av bråket. Da ble begge tapet på hender og føtter. Med det Hans Olav tror er en pistol presset mot tinningen, får han beskjed om at de vil drepe kona om han ikke sier hvor pengene er.

– Jeg var i sjokk. Jeg fortalte at jeg har alt i banken men de ville ikke gi seg, finne en safe som jeg ikke hadde, fortalte Hans Olav.

VITNET: Ransofferet Hans Olav Nergården i vitneboksen to år etter ranet. Foto: Hans Chr. Eiken / TV 2

Store plager etter ransforsøket

I mellomtiden hadde kameraten som Nergården snakket med i telefonen fått med seg hva som var i ferd med å skje. Han varslet politiet om den pågående volden, og rundt en halv time senere kom den første politipatruljen til stedet.

Ranerne la på sprang, uten å få med seg noe av verdi.

Alle tre ble tatt av politiet få timer etter det mislykkede ransforsøket.

I retten fortalte Hans Olav at han har hatt store plager med smerter, dårlig syn og søvn etter ransforsøket.

Kona fortalte at hun alltid låser og stadig sjekker overvåkingskameraene som nå er installert rundt huset.

TAPET: Hans Olav Nergården og kona Thanyapon Thueansuk viser hvordan de ble tapet på hender og føtter av ranerne. Foto: Olav T. Hustad Wold / TV 2

– Det viktigste er å finne ut hvem som er bakmenn og at de får høy straff de som har gjort det, det er veldig viktig, sa Nergården.

Angrer og ber om unnskyldning

Nå angrer 21-åringen og er flau over hva han gjorde

– Det er forferdelig og jeg angrer veldig på det vi gjorde, at det er på grunn av meg at vi dro dit.

– Hovedgrunnen til at jeg havnet i feil miljø er å ikke ha hørt på familie og foreldre og ha trodd at jeg alltid selv har rett, sier han.

De tre som var med på selve ranet erkjenner straffskyld for forsøket på ran.



En fjerde person er tiltalt for medvirkning til ranet. Han er tiltalt for å ha kjøpt ransklærne men erkjenner ikke straffskyld.

– Han har vært og kjøpt disse ransklærne på Jula men han ante ikke hva disse klærne skulle bli brukt til, sier mannens forsvarer Cecilie Nakstad.

NEKTER STRAFFSKYLD: Forsvarer Cecilie Nakstads klient sier han ikke visste hva klærne han kjøpte skulle brukes til. Foto: Harald Chr. Eiken / TV 2

Risikerer lovens strengeste straff

Vanligvis har ran en strafferamme på 15 år, men på grunn av den grove volden risikerer de fire lovens strengeste straff på 21 år.

– Det er konsekvensen av volden som har gjort at man har valgt å ta ut tiltale på forsøk på det alvorligste alternativet i ransbestemmelsen, sier Statsadvokat Thorbjørn Klundseter.