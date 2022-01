Overlege mener koronapasientenes plager kan være permanente

Noen av de sykeste koronapasientene blir innlagt på sykehus, og havner på respirator for å få hjelp til å puste. En overlege mener at flere av disse pasientene kan slite med langtidseffekter av behandlingen de får:

– Flertallet av pasientene på respirator ligger der lenge. De har syke lunger over lang tid, og vanskelighetene med å få de av respiratoren sier noe om alvorligheten av lungesvikten, sier avdelingsoverlege Kristian Strand ved intensivavdelingen ved Stavanger Universitetssjukehus til TV 2.

Bekymret: Avdelingsoverlege Kristian Strand er bekymret for at flere respiratorpasienter kan få langvarige lungeproblemer etter korona. Foto: Privat

Han forteller at røntgenbilder fra intensivavdelingen tyder på at mange koronapasienter som har mottatt respiratorbehandling over lengre tid kan få permanente skader på lungene.

– Vi ser på røntgenbilder av respiratorpasienter at deres lungekapasitet etter korona er og vil være svært preget av sykdommen i lang tid etter sykehusoppholdet, forteller han.

– Mange får lungene nesten ødelagt etter koronainfeksjonen. Det er sjeldent at det skjer med så mange som under pandemien, og det er det som er spesielt, legger han til.

Det var Stavanger Aftenblad som først omtalte saken.

Belastende behandling

Når pasienter blir lagt på respirator er det fordi det er siste utvei, understreker overlegen.

Pasienten blir lagt i narkose før et plastrør blir operert inn i halsen, så blir de gitt sovemedisiner for at overgangen skal bli minst mulig ubehagelig.

I flere uker kan de ble liggende sånn, svevende mellom liv og død. Strand håper folk forstår alvoret.

– Det er tøft fordi pasienten mister alle evner til å ivareta seg selv. De får mat gjennom en sonde, og alle de kroppslige funksjonene må ivaretas mens de ligger på respirator, forklarer han.

Det er også en risiko for at respiratoren kobles fra og setter pasienten i livsfare. Derfor må en spesialtrent sykepleier være ved pasientens seng døgnet rundt, i tilfelle.

INTENSIVBEHANDLING: En koronapasient får intensivbehandling på Rikshospitalet i Oslo. Foto: Frode Sunde / TV 2

Risikerer å få PTSD

Sovemedisinene respiratorpasientene får for at behandlingen skal bli minst mulig ubehagelig har også bivirkninger som kan oppleves som skremmende for noen.

– Det vi vet er at mange ikke sover men er i en slags drømmetilværelse hvor de får vrangforestillinger og hallusinasjoner. Det er traumatisk nok å være kritisk syk, men disse vrangforestillingene kan i visse tilfeller føre til PTSD etter pasienten har blitt frisk, forklarer Strand.

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) kjennetegnes av at man gjennomlever en traumatisk opplevelse på nytt og har stadige mareritt om det som skjedde.

For flere er hallusinasjonene fra medisinene ekstra skumle fordi de ikke klarer å kommunisere det til andre ettersom de mister evnen til å snakke mens de ligger på respirator.

KORONAPASIENT: En lege med hanske holder hånden til en koronapasient på intensivavdelingen i Budapest i Ungarn. Flere som får respiratorbehandling på sykehuset sliter i lengre tid etter de har blitt friske. Foto: Zoltan Balogh / MTI via AP / NTB

Flest uvaksinerte

Mandag denne uken gikk Helse Vest ut med tall som viser at ingen fullvaksinerte personer uten andre sykdommer har vært innlagt på respirator de siste to månedene av 2021.

– Uvaksinerte pasienter utgjør desidert flertallet på norske intensivavdelinger, understreker Strand.

Tirsdag var totalt fem koronapasienter på respirator ved Universitetssjukehuset i Stavanger, hvor overlegen jobber.

Det er en nedgang fra forrige måned, hvor det på et tidspunkt var opp mot tolv pasienter lå på respirator. Normalt er kapasiteten på maksimalt åtte.

MANGE INNLAGT: Universitetssjukehuset i Stavanger var et av de norske sykehusene som slet med intensivkapasiteten i desember. Rundt jul var kapasiteten nesten doblet på et tidspunkt, ifølge Strand. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Uvaksinerte pasienter som ligger på respirator er gjerne i 50-årene og har ingen alvorlige underliggende sykdommer. Det er oppsiktsvekkende at så mange relativt friske mennesker blir så dårlige, sier Strand.

TA VAKSINEN: Strand forteller at flertallet som blir innlagt på respirator i Norge er uvaksinerte. Han håper flere nå velger å ta vaksinen. Foto: Privat

I tillegg til redusert lungekapasitet, risikerer også respiratorpasienter å slite i flere år etterpå med en rekke andre plager, som kognitiv svekkelse, PTSD og muskelsvakhet.

Strand håper nå at flere tenker over konsekvensen ved å avstå fra vaksinen.

– Ingen av oss som jobber på intensivavdelingene er i tvil om at man bør gjøre alt man kan får å unngå å havne her, sier han.

– Hovedpoenget er at du er ikke ferdig med alvorlig koronasykdom det øyeblikket behandlingen er over. Mange pasienter på trolig leve med permanente skader på lungene, noe fremtidige studier må avdekke, avslutter overlegen.